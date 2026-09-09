Las razones del Banco Central para explicar el desempleo por sobre el 9% en Chile

El Banco Central entregó su mirada sobre el empleo en Chile en el último Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre. En el documento entregó las razones que explican el actual nivel de desempleo, el más alto en cinco años.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desempleo se ubicó en 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio.

Ante este contexto, en su recuadro del Banco Central, el ente emisor dijo que “el débil desempeño del mercado laboral chileno de los últimos años se explica, de manera relevante, por factores persistentes”.

En detalle, el Banco Central identificó los “aumentos importantes de los costos laborales, en medio de un proceso de adopción tecnológica que se ha acelerado”.

“Esto ha dado paso a dinámicas que estarían debilitando persistentemente la creación de empleo y presionando al alza el desempleo, y que se espera sigan afectando la evolución del mercado laboral”, agregó.

El Banco Central ya había apuntado a efectos de los costos laborales en el empleo en el Ipom de septiembre del año pasado, debido a medidas como el alza al salario mínimo y la ley de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. De esta forma, el ente emisor destacó en el escenario actual el efecto de la automatización y el menor crecimiento.

De esta forma, sobre la presión de la tecnología en el empleo, el ente emisor comentó que “diversos actores señalan que la incorporación de nuevas tecnologías está provocando un menor dinamismo en la contratación de trabajadores, ya sea por un menor ritmo de creación de empleo ante aumentos en la producción o, en algunos casos, por la sustitución de tecnología por empleo”.

“Destaca también por su alta exposición a la automatización”, acota el Banco Central.

Otro de los factores que explica el desempleo para el Banco Central son las cifras de crecimiento. “En la evolución más reciente del empleo también se conjugan factores cíclicos, lo cual resulta coherente con la debilidad reciente de la actividad económica, que debiese disiparse en la medida que la brecha de actividad vaya cerrándose”, dijo.

No obstante, el Banco Central también comenta que, a partir del 2020, “el nivel de empleo se ubica significativamente debajo de lo que sugiere su relación histórica con la actividad (económica)”.

En su análisis, el ente emisor también resalta que la tasa de desempleo todavía no puede llegar a niveles previos de la crisis sanitaria del Covid-19.

“El mercado laboral chileno no ha logrado recuperarse por completo tras la pandemia. Comparado con mediados de 2019, la tasa de ocupación es 2,1 puntos porcentuales (pp) menor; la participación laboral es 0,9pp menor, y la tasa de desempleo es 2pp mayor. En la comparación internacional, Chile destaca por la evolución desfavorable de las variables laborales desde 2020″.