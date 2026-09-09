SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El dardo de Lamine Yamal a Kylian Mbappé en la lucha por el Balón de Oro: “Yo no suplicaré para ganarlo”

    La figura del Barcelona se refirió a la disputa del galardón que se entregará el 26 de octubre, en Londres.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Este martes, en la previa al debut del Barcelona en la Champions League, Lamine Yamal atendió a los medios de prensa. Lo hizo justo a horas de enfrentar al Feyernood (hoy, 13.45 horas), en el Camp Nou.

    Al joven atacante de 19 años se le ve motivado. Hace meses se consagró campeón del mundo y sabe que Barcelona se anota como uno de los favoritos para ganar la Champions. Además, a primera hora, el nacido en España se enteró que la FIFA lo nominó dentro de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro.

    “Sí, no hay mayor motivación que ganar la Champions. Todo el mundo la quiere, es la competición más especial y la tenemos en la cabeza. Han venido grandes jugadores: Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao Cancelo...”, dijo el atacante. ”A nivel colectivo, títulos y la Champions. Y a nivel individual, mejorar. Soy joven. Ese es mi objetivo", aclaró.

    Sobre la distinción que entrega la FIFA, Yamal fue tajante. “El premio no depende de mí, sino de ustedes”, les dijo a los periodistas presentes. El premio se elige a través de la votación de 100 reporteros especializados, uno por cada una de las selecciones que ocupan los primeros 100 puestos en el ranking de la FIFA. La ceremonia, es organizada por la revista francesa France Football cuyos profesionales y los de L’ Equipe estructuran las listas de preseleccionados.

    El año ha sido increíble, con el Barça y la selección. Tengo muchas posibilidades, porque he hecho un gran año”, se ilusionó. Y completó: “No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es su trabajo. No suplicaré nada”, enfatizó.

    Sus palabras tienne un destinatario: Kilyan Mbappé. La máxima figura del Real Madrid se candidateó al máximo galardón. “¿Por quién votaría para el Balón de Oro? Votaría por mí”, aseguró en la previa al duelo entre Real Madrid e Inter de Milán, por la Champions.

    “Es un premio individual. Miramos lo que el jugador ha hecho individualmente. Cuando miramos los argumentos... Yo miro, y me digo a mí mismo que sí... no sería robado”, señaló.

    Luego repasó lo que ha logrado durante la presente temporada para hacer valer su candidatura. “Ser el máximo goleador de todas las competiciones más grandes, donde juegan los mejores jugadores... la UCL, la Copa del Mundo... No sé si alguien lo había hecho antes”, complementó.

    Cabe recordar, que durante la última edición del Mundial, Mbappé se anotó como máximo goleador del certamen, con 10 anotaciones.

    “Hice historia este verano en la competición más prestigiosa, pero aún queda mucho por delante. Este podría ser un buen año para el Balón de Oro, pero los periodistas votan, y ellos decidirán. Yo solo me concentro en dar lo mejor de mí”, cerró.

    Más sobre:FútbolYamalMbappéBarcelonaReal Madrid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Isabel Plá aborda “ruido” en gabinete de Kast y afirma que en el gobierno de Piñera “los ministros no se mandarían recados por los medios”

    Reportan balacera que deja a cuatro personas heridas en medio de culto religioso evangélico en Colina

    Quiénes son Los Tiguerones, la banda criminal ecuatoriana declarada organización terrorista por EE.UU.

    Gobierno argentino anuncia nuevas denuncias penales contra petroleras que estarían funcionando en las Malvinas

    Longton afirma que “queda poco” del proyecto original de reforma de seguridad de Kast: “Sobrevive una mitad del corazón”

    Allanamientos permiten incautar droga y armas de fuego en La Pintana: hay nueve detenidos

    Lo más leído

    1.
    De cara a los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Córdova suma tres “extranjeros” a la convocatoria de la Roja

    De cara a los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México: Córdova suma tres “extranjeros” a la convocatoria de la Roja

    2.
    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    3.
    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal

    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal

    4.
    “Es una estrella, pero su llegada fue un fracaso”: Flamengo ejemplifica con Erick Pulgar y pide paciencia con refuerzos

    “Es una estrella, pero su llegada fue un fracaso”: Flamengo ejemplifica con Erick Pulgar y pide paciencia con refuerzos

    5.
    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile

    6.
    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    Una millonaria deuda y un futuro incierto: el escenario de Joaquín Niemann tras la quiebra del LIV Golf

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Servicios

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Sube la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 8 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Isabel Plá aborda “ruido” en gabinete de Kast y afirma que en el gobierno de Piñera “los ministros no se mandarían recados por los medios”
    Chile

    Isabel Plá aborda “ruido” en gabinete de Kast y afirma que en el gobierno de Piñera “los ministros no se mandarían recados por los medios”

    Reportan balacera que deja a cuatro personas heridas en medio de culto religioso evangélico en Colina

    Longton afirma que “queda poco” del proyecto original de reforma de seguridad de Kast: “Sobrevive una mitad del corazón”

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”
    Negocios

    Juan Carlos Spencer, de la Bolsa Electrónica, por reforma al mercado de capitales: “Esta es una oportunidad, y no creo que haya otras”

    Matías Acevedo y nuevo fondo para financiar viviendas: “Uno debería pensar que esto sea una medida transitoria, puede ser dos o tres años”

    La historia se repite en Wom: Chris Bannister se despide y nuevamente lo reemplaza un ejecutivo argentino

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal
    El Deportivo

    Alexis Sánchez completa 90′ luego de seis meses, pero no evita una nueva derrota de Montreal

    Repasa la derrota del Montreal de Alexis Sánchez ante Charlotte en la MLS

    El Liverpool le remonta al Atlético de Madrid y triunfa en la primera fecha de la Champions League

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre
    Tecnología

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Apple presenta los iPhone 18 Pro y Pro Max: cámara con apertura variable, más batería y nueva Siri con IA

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel
    Cultura y entretención

    Movimiento Original son galardonados como Embajadores Culturales de la Municipalidad de Pudahuel

    La Batalla de Chile llega a Mubi: la huella del histórico documental que registró la utopía y la caída de la UP

    “Casi me arranca la cara”: cómo fue la dura pelea entre Noel y Liam Gallagher que separó a Oasis

    Quiénes son Los Tiguerones, la banda criminal ecuatoriana declarada organización terrorista por EE.UU.
    Mundo

    Quiénes son Los Tiguerones, la banda criminal ecuatoriana declarada organización terrorista por EE.UU.

    Gobierno argentino anuncia nuevas denuncias penales contra petroleras que estarían funcionando en las Malvinas

    Canciller de Israel afirma que su país no planea expulsar por la fuerza a los habitantes de Gaza

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio