El dardo de Lamine Yamal a Kylian Mbappé en la lucha por el Balón de Oro: “Yo no suplicaré para ganarlo”

Este martes, en la previa al debut del Barcelona en la Champions League, Lamine Yamal atendió a los medios de prensa. Lo hizo justo a horas de enfrentar al Feyernood (hoy, 13.45 horas), en el Camp Nou.

Al joven atacante de 19 años se le ve motivado. Hace meses se consagró campeón del mundo y sabe que Barcelona se anota como uno de los favoritos para ganar la Champions. Además, a primera hora, el nacido en España se enteró que la FIFA lo nominó dentro de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro.

“Sí, no hay mayor motivación que ganar la Champions. Todo el mundo la quiere, es la competición más especial y la tenemos en la cabeza. Han venido grandes jugadores: Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao Cancelo...”, dijo el atacante. ”A nivel colectivo, títulos y la Champions. Y a nivel individual, mejorar. Soy joven. Ese es mi objetivo", aclaró.

Sobre la distinción que entrega la FIFA, Yamal fue tajante. “El premio no depende de mí, sino de ustedes”, les dijo a los periodistas presentes. El premio se elige a través de la votación de 100 reporteros especializados, uno por cada una de las selecciones que ocupan los primeros 100 puestos en el ranking de la FIFA. La ceremonia, es organizada por la revista francesa France Football cuyos profesionales y los de L’ Equipe estructuran las listas de preseleccionados.

“El año ha sido increíble, con el Barça y la selección. Tengo muchas posibilidades, porque he hecho un gran año”, se ilusionó. Y completó: “No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es su trabajo. No suplicaré nada”, enfatizó.

Sus palabras tienne un destinatario: Kilyan Mbappé. La máxima figura del Real Madrid se candidateó al máximo galardón. “¿Por quién votaría para el Balón de Oro? Votaría por mí”, aseguró en la previa al duelo entre Real Madrid e Inter de Milán, por la Champions.

“Es un premio individual. Miramos lo que el jugador ha hecho individualmente. Cuando miramos los argumentos... Yo miro, y me digo a mí mismo que sí... no sería robado”, señaló.

Luego repasó lo que ha logrado durante la presente temporada para hacer valer su candidatura. “Ser el máximo goleador de todas las competiciones más grandes, donde juegan los mejores jugadores... la UCL, la Copa del Mundo... No sé si alguien lo había hecho antes”, complementó.

Cabe recordar, que durante la última edición del Mundial, Mbappé se anotó como máximo goleador del certamen, con 10 anotaciones.

“Hice historia este verano en la competición más prestigiosa, pero aún queda mucho por delante. Este podría ser un buen año para el Balón de Oro, pero los periodistas votan, y ellos decidirán. Yo solo me concentro en dar lo mejor de mí”, cerró.