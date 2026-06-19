Mojtaba Jamenei advierte que las negociaciones del acuerdo con EE.UU. “no implicarán la aceptación de la postura del enemigo”

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, rompió su silencio este jueves sobre el memorando de entendimiento con Estados Unidos y señaló que lo aceptó tras recibir garantías de altos funcionarios de su país que los derechos de la República Islámica y del Frente de Resistencia serán salvaguardados.

Sin embargo, advirtió que las próximas negociaciones presenciales con Washington no “implicarán la aceptación de la postura del enemigo”.

En un comunicado escrito, dado a conocer por la TV estatal, Jamenei explicó que tenía una “opinión diferente” sobre el preacuerdo, pero dio su consentimiento al mismo debido al “compromiso” del presidente iraní, Masud Pezeshkian, y del resto de miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional “para salvaguardar los derechos” del pueblo iraní .

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

Nación entusiasta y leal de Irán:

Tal como se han enterado ustedes, se ha firmado un memorando de entendimiento entre los presidentes de Irán y de Estados Unidos. — Ayatolá Moytabá Jameneí (@Es_MKhamenei) June 18, 2026

“Yo, por principio, tenía una opinión diferente; sin embargo, en vista del compromiso que el (...) presidente -como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional- me concedió, en nombre propio y en el de los demás miembros, respecto a la salvaguarda de los derechos de la nación iraní y del frente de resistencia, y su explícita aceptación de dicha responsabilidad, di mi consentimiento”, detalló en el texto.

Para luego añadir: “ Él (Pezeshkian) afirmó explícitamente que si la parte estadounidense intentaba plantear exigencias excesivas, no se sometería. A partir de ahora, nosotros -es decir, vosotros, la orgullosa nación, y este humilde servidor- esperaremos el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas”, agregó el líder iraní, tras valorar los “grandes esfuerzos” y la “buena voluntad” de los negociadores de su país.