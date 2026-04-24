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    Presidente de la CUT: más de la mitad del alza del sueldo mínimo durante el gobierno de Boric “se lo llevó la inflación”

    A pesar de que el alza del sueldo mínimo durante la administración pasada ha sido de las más altas, la CUT ha manifestado que dicha alza ha sido absorvida por la inflación.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    José Manuel Díaz expresó preocupación por el alza del costo de la canasta básica.

    El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, abordó una vez más el reajuste del salario mínimo que deben negociar con el gobierno, justo en medio de las bajas tasas de crecimiento y el anuncio de la megarreforma con la que quieren empujar la actividad.

    En conversación con radio Pauta, el dirigente recordó que durante el gobierno de Gabriel Boric el salario mínimo pasó desde $ 350 mil a $ 539 mil mensuales, pero que más de la mitad de eso se lo llevó el alza del costo de la vida.

    “Ese aumento de $189 mil que tuvimos en el gobierno del presidente Boric, en los cuatro años, el 54% se lo llevó la inflación. Por tanto, el reajuste real quedó en el 46-47%”, dijo Díaz.

    En el diálogo, el dirigente gremial dijo que la CUT le ha manifestado a los ministros económicos su preocupación por el alza de la canasta básica, por encima de los $ 90 mil, frente a los $ 430 mil mensuales líquidos del sueldo mínimo. Esa nomenclatura, dijo, deja a una parte de los trabajadores por debajo de la línea de la pobreza.

    Ante esto, el presidente de la Central aseguró que han manifestado al Gobierno que consideran “inconcebible que trabajadores con contrato y jornada completa estén bajo la línea de la pobreza”.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Megarreforma y generación de empleo

    Además del sueldo mínimo, el representante del organismo también se refirió a la Megarreforma anunciada esta semana por el Ejecutivo, específicamente sobre la baja al impuesto corporativo y sus efectos en el empleo.

    Sobre este tema, Díaz se mostró más bien escéptico sobre los beneficios que el recorte traerá para la economía y empleo. “Ningún economista a nivel mundial ni nacional, de derecha, de izquierda o independientes, han manifestado que esa propuesta tenga un resultado empírico (sobre la economía) en ningún lado”, dijo.

    “No lo garantizan ni ellos mismos. Ayer le preguntaron al ministro (Quiroz) en la comisión de Hacienda, y el ministro muy honestamente dijo que tampoco hay una garantía. Lo que hay es una propuesta”, agregó.

    Sobre la creación de empleos, el dirigente asegura que la meta del gobierno de terminar su periodo con una cesantía de 6,5% es insuficiente.

    “El Presidente está proponiendo que en cuatro años más, la creación de empleo para que baje la cesantía son cerca de 200 mil empleos, es decir, 50 mil empleos anuales. Y nosotros creemos que es bajo. (...) Hay una cesantía crónica, natural, de todos los países”, declaró.

    Lee también:

    Más sobre:empleosueldo minimoCUTBoricQuirozMegarreformainflación

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