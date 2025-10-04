En vivo: Argentina se mide con Italia y Australia choca con Cuba en el cierre del Grupo D del Mundial Sub 20
La Albiceleste, con la clasificación a los octavos asegurada, quiere sumar canasta perfecta.
Minuto a minuto
Argentina 0-0 Italia
Cuba 1-3 Australia
¡Gol de Cuba!
64′. Alessio Raballo descuenta para los isleños.
¡Gol de Australia!
50′. Max Caputo anota su doblete para los Aussies.
Italia pierde una tarjeta verde
50′. Se pedía un posible penal, pero el árbitro no cobra nada tras la revisión.
¡Se juegan los segundos tiempos!
45′. Argentina e Italia, sumado a Australia y Cuba, ya juegan los respectivos complementos.
¡Final de los primeros tiempos!
45′+2′. Argentina e Italia no se sacan diferencias en Valparaíso, mientras que Australia impone sus condiciones frente a Cuba en Ñuñoa.
¡Gol de Australia!
40′. Daniel Bennie pone el segundo de los oceánicos en el Estadio Nacional.
¡Se anula el gol de Italia!
39′. El cuerpo técnico argentino usa la tarjeta verde para revisar un empujón en el inicio de la jugada. El árbitro, finalmente, determina que existe la falta y se anula la cifra europea.
¡Gol de Italia!
37′. Lorenzo Riccio arremete por el centro del área y, tras un envío rasante, la empuja con portería vacía.
¡Gol de Australia!
21′. Max Caputo anota para los oceánicos, que se aferran a un milagro para ser mejores terceros.
Primeros minutos rocosos
12′. Ásperos partidos en Valparaíso y Ñuñoa. Ninguna selección puede romper el cero por ahora.
¡Comienzan los partidos!
1′. Argentina e Italia juegan en Valparaíso, mientras Australia y Cuba hacen lo propio en el Estadio Nacional.
Formación titular de Argentina
¿Cómo marcha el Grupo D?
1° Argentina: 6 puntos (+5)
2° Italia: 4 puntos (+1)
3° Cuba: 1 punto (-2)
4° Australia: 0 puntos (-4)
Los partidos del Grupo D
Argentina, que ya está clasificada a octavos de final, se enfrenta a Italia, que necesita de un punto para meterse en la siguiente ronda. En el cotejo en paralelo, Australia y Cuba pelean por un posible mejor tercer lugar.
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto junto a El Deportivo!
En esta ocasión, les traemos la transmisión del cierre del Grupo D en el Mundial Sub 20 de Chile.
