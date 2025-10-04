La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México en el Mundial Sub 20

La FIFA anunció un cambio en la programación de los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en el país. El duelo entre Chile y México fue reprogramado para las 20.00 horas del martes 7 de octubre, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en lugar del horario original de las 16.30.

El ajuste considera el interés que despierta el enfrentamiento entre la Roja y el Tri, dos selecciones que llegan con historias dispares pero con la misma ambición: avanzar a los cuartos de final.

La Roja se medirá ante México en octavos de final. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Para el equipo que dirige Nicolás Córdova, la clasificación llegó de la forma más inesperada. Tras caer por 2-1 ante Egipto en el cierre del Grupo A, Chile terminó igualado en puntos, diferencia de gol y tantos convertidos con los africanos, pero el ítem del fair play —menos tarjetas recibidas— inclinó la balanza a su favor y permitió el avance como segundo de la zona. Una clasificación agónica.

México, en tanto, emergió como el segundo del Grupo C tras imponerse 1-0 a Marruecos con un tanto de penal de Gilberto Mora, el joven prodigio de 16 años. En el denominado “grupo de la muerte”, el cuadro azteca superó a potencias como Brasil y España, que protagonizaron un duelo dramático en Ñuñoa con triunfo 1-0 para los europeos, resultado que dejó a la canarinha fuera del torneo.

El partido será, además, una oportunidad para que la Roja reafirme sus credenciales ante su público tras una fase grupal irregular. El ganador del compromiso en Valparaíso avanzará a los cuartos de final del certamen, en el que las potencias africanas y europeas asoman como los principales contendores. La ilusión de Chile, con dudas, sigue en pie. Y ahora, con horario estelar.