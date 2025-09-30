SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20

Óscar Perea le dio la victoria a la escuadra cafetera en el estadio Fiscal. A la misma hora, Estados Unidos goleó a Nueva Caledonia.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20. JOSE ROBLES/PHOTOSPORT

Colombia dio un paso importante en el comienzo del Mundial Sub 20 al imponerse por la mínima ante Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca. El 1-0 final reflejó un encuentro más complejo de lo que anticipaban los pronósticos: los dirigidos por César Torres dominaron la posesión desde el arranque, pero tardaron más de una hora en vulnerar el orden defensivo del conjunto asiático.

El primer tiempo fue un retrato fiel de esa lucha por el control. Colombia asumió el protagonismo desde el pitazo inicial y buscó lastimar por las bandas, con Óscar Perea como figura más desequilibrante. El delantero del AVS de Portugal avisó a los 29 minutos con un remate cruzado que se fue cerca y volvió a exigir al portero rival a los 37’, en una jugada que encendió al público en Talca. Arabia, por su parte, respondió con una propuesta conservadora, cerrando espacios y apostando a algún contragolpe aislado.

La insistencia cafetera encontró recompensa recién en el minuto 64. Tras una revisión del FVS que confirmó la validez de la jugada, Perea conectó un balón suelto en el área para marcar el único gol del partido. El tanto desató la euforia de los hinchas colombianos y dio a su equipo la tranquilidad que había buscado durante toda la tarde.

Arabia intentó adelantar líneas en el tramo final, pero nunca logró comprometer la ventaja. Colombia, sin brillar, sostuvo la diferencia con solvencia y gestionó el ritmo hasta el pitazo final. El 1-0 deja a los sudamericanos bien posicionados en su grupo con tres puntos al igual que Noruega y refuerza la confianza de un plantel que aspira a llegar lejos en el torneo.

Goleada sin piedad en Rancagua

En contraste con el ajustado duelo vivido en Talca, Estados Unidos protagonizó una exhibición ofensiva en Rancagua. El equipo norteamericano no tuvo piedad con Nueva Caledonia y lo superó por un categórico 9-1.

Estados Unidos goleó a Nueva Caledonia. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Benjamin Cremaschi fue la gran figura con un triplete que abrió el marcador a los pocos segundos y volvió a anotar a los 3’ y 36’. Nikolas Tsakiris (6’), Francis Westfield (27’) y Nolan Norris (34’ y 43’) ampliaron la diferencia antes del descanso, en un primer tiempo que se transformó en un monólogo estadounidense.

En el complemento, el técnico dio minutos a la banca sin que se resintiera el ritmo goleador. Taha Habroune (67’) y Cole Campbell (73’) completaron la paliza. Yann Wahaga descontó a los 70’ para el honor oceánico. Con la goleada, los norteamericanos son líderes en el Grupo E con tres unidades, las mismas que Francia, que venció con lo justo a Sudáfrica horas antes.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 20Selección de ColombiaSelección de Arabia SauditaSelección de Estados UnidosSelección de Nueva Caledonia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos

“Creemos en los acuerdos” y “valió la pena esperar”: diputados valoran aprobación de reformas electorales

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

La sombra del ministro Roberto Contreras enreda aprobación de los dos nominados del gobierno para la Corte Suprema

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

3.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

4.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

5.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos
Chile

Prisión preventiva para sujeto que protagonizó persecusión policial que terminó con dos delincuentes fallecidos

“Creemos en los acuerdos” y “valió la pena esperar”: diputados valoran aprobación de reformas electorales

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”
Negocios

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”

Estudio revela alza de 176% en obligaciones ambientales de proyectos de inversión en una década

CMF responde a las críticas por Ley Fintech y señala que está analizando extender el plazo que pone en vigencia la normativa

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps
Tendencias

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20

Audax Italiano toma ventaja mínima ante Huachipato y sueña con la final de Copa Chile

Repasa el triunfo de Colombia sobre Arabia Saudita en el Mundial Sub 20 y la goleada de EE.UU. sobre Nueva Caledonia

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual
Cultura y entretención

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición