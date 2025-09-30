Colombia vence con lo justo a Arabia Saudita en Talca y arranca con el pie derecho en el Mundial Sub 20.

Colombia dio un paso importante en el comienzo del Mundial Sub 20 al imponerse por la mínima ante Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca. El 1-0 final reflejó un encuentro más complejo de lo que anticipaban los pronósticos: los dirigidos por César Torres dominaron la posesión desde el arranque, pero tardaron más de una hora en vulnerar el orden defensivo del conjunto asiático.

El primer tiempo fue un retrato fiel de esa lucha por el control. Colombia asumió el protagonismo desde el pitazo inicial y buscó lastimar por las bandas, con Óscar Perea como figura más desequilibrante. El delantero del AVS de Portugal avisó a los 29 minutos con un remate cruzado que se fue cerca y volvió a exigir al portero rival a los 37’, en una jugada que encendió al público en Talca. Arabia, por su parte, respondió con una propuesta conservadora, cerrando espacios y apostando a algún contragolpe aislado.

La insistencia cafetera encontró recompensa recién en el minuto 64. Tras una revisión del FVS que confirmó la validez de la jugada, Perea conectó un balón suelto en el área para marcar el único gol del partido. El tanto desató la euforia de los hinchas colombianos y dio a su equipo la tranquilidad que había buscado durante toda la tarde.

Arabia intentó adelantar líneas en el tramo final, pero nunca logró comprometer la ventaja. Colombia, sin brillar, sostuvo la diferencia con solvencia y gestionó el ritmo hasta el pitazo final. El 1-0 deja a los sudamericanos bien posicionados en su grupo con tres puntos al igual que Noruega y refuerza la confianza de un plantel que aspira a llegar lejos en el torneo.

Goleada sin piedad en Rancagua

En contraste con el ajustado duelo vivido en Talca, Estados Unidos protagonizó una exhibición ofensiva en Rancagua. El equipo norteamericano no tuvo piedad con Nueva Caledonia y lo superó por un categórico 9-1.

Estados Unidos goleó a Nueva Caledonia. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Benjamin Cremaschi fue la gran figura con un triplete que abrió el marcador a los pocos segundos y volvió a anotar a los 3’ y 36’. Nikolas Tsakiris (6’), Francis Westfield (27’) y Nolan Norris (34’ y 43’) ampliaron la diferencia antes del descanso, en un primer tiempo que se transformó en un monólogo estadounidense.

En el complemento, el técnico dio minutos a la banca sin que se resintiera el ritmo goleador. Taha Habroune (67’) y Cole Campbell (73’) completaron la paliza. Yann Wahaga descontó a los 70’ para el honor oceánico. Con la goleada, los norteamericanos son líderes en el Grupo E con tres unidades, las mismas que Francia, que venció con lo justo a Sudáfrica horas antes.