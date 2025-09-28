Las severas medidas de seguridad para proteger a los hinchas argentinos en el Mundial Sub 20 luego de la barbarie de Avellaneda

Los hechos de violencia que se registraron en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile y las amenazas posteriores a las hinchadas argentinas de parte de sus símiles nacionales, alertaron a las autoridades de la región de Valparaíso de cara al Mundial Sub 20 que organiza nuestro país.

La razón de ello es que en dicha zona, la selección transandina disputará la fase de grupos de la cita planetaria y se pretende evitar cualquier suceso que pueda empañar el evento y mermar la llegada de turistas en los meses estivales. Por lo mismo, el gobierno dispuso severas medidas de seguridad para dichos compromisos, las cuales implica una fuerte vigilancia policial en las calles del puerto y de Viña del Mar y un potente dispositivo en el estadio Elías Figueroa Brander.

El operativo incluye anillos de seguridad, 105 carabineros alrededor del estadio, 100 guardias de seguridad en el interior del recinto, controles con cámaras de seguridad, apoyo de la Policía de Investigaciones y resguardo policial para el traslado de las delegaciones deportivas.

“Hemos sostenido una serie de reuniones con representantes de la FIFA, organizador de este evento deportivo, quienes presentaron el plan de seguridad dispuesto para todos los partidos que se jugarán en la región, el cual contempla dispositivos especiales para las delegaciones de deportistas desde que arriban al país hasta el retorno a sus destinos”, detalló el delegado presidencial de la zona, Yanino Riquelme.

La selección argentina jugará la fase de grupos en Valparaíso. Foto: afa.com

Luego agregó que “haremos todas las coordinaciones en materia de seguridad y vialidad, para que ir al estadio sea una grata experiencia para sus hinchas, como también para quienes habitan en las inmediaciones del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso... Deseamos que los partidos que se dispen en en nuestra región sean una verdadera fiesta, tal como lo vivimos en los pasados Juegos Panamericanos, que también se disputaron en la zona con una gran convocatoria y respeto del público asistente con las delegaciones visitantes y turistas que llegaron a presenciar el evento”.

Y aunque la administración del Presidente Gabriel Boric ya tomó los resguardos, la embajada de Argentina en Chile lanzó un instructivo para las personas que crucen la cordillera en estos días. En él, aparte de cuidar las pertenencias personales, se le pide a los turistas que no transiten por las calles con camisetas de clubes transandinos y si vienen en auto, los estacionen en recintos privados y no los dejen en la calle.

Argentina debutará ante Cuba, este domingo, a las 20 horas, luego jugará con Australia el 1 de octubre y se medirá con Italia el 4 del mismo mes.