El Deportivo

Entradas para el Mundial Sub 20 de Chile: dónde se pueden comprar y para qué partidos quedan tickets disponibles

El sábado 27 de septiembre arranca el certamen planetario juvenil que se desarrollará en Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Mundial Sub 20 en Chile: dónde conseguirlas y para qué partidos quedan entradas. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Comienza la cuenta regresiva para el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile desde el 27 de septiembre. El torneo tendrá cuatro sedes: Estadio Nacional, Elías Figueroa de Valparaíso, Fiscal de Talca y El Teniente de Rancagua. La Roja de Nicolás Córdova será anfitriona y competirá en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, disputando todos sus partidos de la fase inicial en Ñuñoa.

El partido inaugural será Chile vs. Nueva Zelanda, el sábado 27 a las 20:00 horas. Japón y Egipto abrirán la jornada a las 17:00. Las entradas para el estreno se agotaron, pero todavía hay boletos disponibles para los encuentros del 30 de septiembre de la Selección frente a Japón y del 3 de octubre ante Egipto, que se pueden adquirir en Ticketplus.cl. Los precios van desde $4.600 para adultos y $3.450 para niños y adultos mayores.

A poco menos de una semana del inicio del torneo, Chile está listo para albergar un Mundial Sub 20 por primera vez desde 1987. Los estadios han recibido remodelaciones significativas: camarines renovados, accesos ampliados, baños nuevos, zonas de prensa y salas inclusivas para personas con Trastorno del Espectro Autista, sistemas de iluminación de hasta 2.000 lux y pantallas gigantes de última generación.

El trofeo del Mundial Sub 20. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Además, quedan boletos para los partidos que no son de la Roja. En general, Santiago concentra el 84% de las entradas vendidas, mientras que Valparaíso aporta un 7% y Rancagua y Talca, 4% cada una. Para los duelos en regiones se adquieren tickets en la misma plataforma.

La experiencia de los hinchas cambiará: el Estadio Nacional reducirá la altura de las rejas y eliminará las púas superiores; Rancagua y Talca prescindirán de barreras, y Valparaíso mantendrá algunas en las galerías.

Las metas de Córdova

La selección chilena Sub-20 se prepara para debutar en el Mundial. El entrenador Nicolás Córdova enfatizó que el objetivo principal del equipo es formar jugadores con proyección hacia la selección adulta.

El proceso comenzó contempló varios amistosos internacionales ante Nigeria, Arabia Saudita y Corea del Sur. “Ha sido un proceso largo, con mucha planificación”, señaló el DT, quien destacó el apoyo de la Federación para jugar múltiples encuentros.

“El foco no es solo ganar, sino desarrollar futbolistas que puedan ser convocados a la selección mayor”, recalcó el técnico. “Ojalá este Mundial nos permita que algunos jugadores den ese salto”, añadió.

“El equipo está preparado y sabemos quiénes pueden rendir. Estamos tranquilos con el proceso y enfocados en el debut”, concluyó Córdova.

