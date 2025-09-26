SUSCRÍBETE
El Deportivo

Gustavo Álvarez no se conforma con las semifinales de la Copa Sudamericana: “Espero que este no sea el peak de rendimiento”

El entrenador de la U valoró el triunfo ante Alianza Lima, pero no se conforma y tampoco quiere resignar la lucha por el título de la Liga de Primera.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Gustavo Álvarez dando instrucciones en el duelo de la U ante Alianza. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Universidad de Chile ya está entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, pero su adiestrador Gustavo Álvarez no se olvida de su gran objetivo: ser campeón de la Liga de Primera, pese a que hoy está a 18 unidades del líder Coquimbo Unido.

Solo puedo hablar del partido con La Serena y cuando pasemos eso, veremos lo demás”, aseguró cuando le preguntaron por el duelo con Lanús en las semifinales de la justa continental. Luego agregó que “tenemos que ganar el domingo y luego preocuparnos de lo que viene”.

Luego, insistió en que “el domingo debemos volver a ganar, porque necesitamos los tres puntos y por eso, espero que este no sea este el peak de rendimiento. Tenemos dos meses para seguir creciendo".

Consultado sobre la evaluación que se puede hacer de su proceso en la U, el transandino respondió que “es difícil calificar el trabajo de estos dos años pues es muy subjetivo y va de la mano de la expectativa que se tenía de nosotros. Pero mi propuesta siempre va a ser crecer, superarnos e ir por más y cuando termine el año cada quien evaluará el proceso de Gustavo Álvarez en la U”.

Con respecto al partido ante la oncena peruana, el nacido en Lomas de Zamora explicó que “inicialmente encontramos los espacios previstos y en la primera jugada llegó el gol de Lucas (Assadi) y después fuimos sólidos, tácticamente estuvimos bien, tenemos que crecer en el control del juego cuando el rival tiene mucho empuje como Alianza hoy”.

Álvarez detalló que “me parece que la diferencia entre los dos partidos es que en Lima teníamos poco espacio en el último tramo de la cancha y aquí fue en el medio porque hicimos el gol rápido y se transformó el partido en un mano a mano... En la final con Colo Colo fuimos contundentes y hoy si no le tapan la ocasión a Di Yorio, hacíamos tres de nuevo y si bien se necesita jerarquía, también es necesario el trabajo”.

Por último, el dueño del buzo laico agradeció el temple de sus dirigidos. “Me deja conforme el carácter, pues a partir de ahí se puede construir un equipo... El jugador comienza a creer con los resultados y luego independiente de estos, el equipo muestra interés y un planteamiento serio”, concluyó.

