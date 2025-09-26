Velocidad y precisión: el gol de Lucas Assadi para abrir la cuenta ante Alianza Lima en la Sudamericana

Las cosas comenzaron bien para Universidad de Chile en Coquimbo, en su duelo ante Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego del sin goles en la ida, en Perú, el equipo Íntimo salió a tratar de presionar a los azules en la cancha del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y lo pagó caro.

A los 5’, un preciso envío largo de Matías Sepúlveda encontró a la defensa visitante totalmente adelantada. Lucas Assadi tomó el balón por la izquierda, avanzó con velocidad rumbo al área, con todos los jugadores de Alianza corriendo desesperadamente hacia su arco, y colocó el balón al segundo palo ante la salida del portero Guillermo Viscarra.