“El equipo que debería haber sido expulsado del torneo”: en Argentina cargan contra la U tras avanzar en la Sudamericana.

Universidad de Chile está en semifinales de la Copa Sudamericana. El cuadro azul eliminó a Alianza Lima y ahora se medirá ante Lanús. En Argentina ya palpitan el encuentro. La prensa, de hecho, recuerda el episodio de violencia ante Independiente. Y lo hacen con una sentencia categórica contra la U.

El diario Olé fue explicito en su portada. “Ojo al Grana. Jugará semi vs. U. de Chile, el equipo que debería haber sido expulsado del torneo”, señalan.

En su sitio web detallaron los incidentes de agosto. “Tras vencer a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile regresará a la Argentina para enfrentar a Lanús a dos meses de la barbarie que protagonizó en la cancha de Independiente”, detallan.

“Aunque la definición de la serie no contará con la presencia del público visitante (que fue el que inició los incidentes) el duelo tendrá lugar a tan solo siete kilómetros de Avellaneda, municipio que fue testigo del horror aquella noche. Por lo tanto, todo indica que los operativos de seguridad se reforzarán en la zona para evitar nuevos conflictos”, complementan.

Las quejas de Gorosito

Néstor Gorosito, en la conferencia de prensa posterior al compromiso, se quejó del trámite post partido. “Estamos tan dolidos como los hinchas. Teníamos ilusiones de llegar a la final. Quedamos afuera contra un buen equipo, que lleva mucho tiempo de trabajo juntos”, comenzó diciendo.

En la última pregunta, le consultaron sobre un conflicto que Gorosito tuvo en la zona de camarines, según su versión, con un directivo azul. Ante esa pregunta, el estratega se lanzó: “Fue un señor de barba, de los jugadores no, ni tampoco con el cuerpo técnico. Un señor de barba cargó, no sé si es el presidente. Dijo ‘váyanse para la casita’”.

Pipo, que estaba molesto, se mofó de la barbarie ocurrida en el partido entre Independiente y la U. “Fue desubicado, porque nosotros no andamos diciendo que ellos mostraron el culo en Argentina. Si es un directivo, tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia. Fue un flaco, de barba y alto”, cerró.