Néstor Gorosito acusa burlas de la U tras la eliminación y se mofa de la barbarie ante Independiente

En una sufrida jornada, Universidad de Chile eliminó a Alianza Lima y clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Lucas Assadi y Javier Altamirano marcaron en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso para los azules, mientras que Erick Castillo anotó para la visita el definitivo 2-1 que les permite volver a disputar esta instancia del certamen luego de 14 años. Ahora se medirán ante Lanús de Argentina.

En tanto, en el equipo Íntimo, a pesar de completar un buen año en los torneos internacionales, se mostraron decepcionados. Así lo dejó en claro su DT, Néstor Gorosito, en la conferencia de prensa posterior al compromiso: “Estamos tan dolidos como los hinchas. Teníamos ilusiones de llegar a la final. Quedamos afuera contra un buen equipo, que lleva mucho tiempo de trabajo juntos”, comenzó diciendo.

“En el segundo tiempo tuvimos ocasiones por empuje. El resultado refleja lo que pasó, pero fue muy parejo. Ellos encontraron el gol rápido. Nosotros teníamos mucha ilusión y desgraciadamente nos ganaron. El hincha de Alianza tiene que estar orgulloso”, añadió Pipo.

Una grave acusación

En la última pregunta de una breve rueda de prensa, un periodista peruano le consultó sobre un conflicto que Gorosito tuvo en la zona de camarines, según su versión, con un directivo azul. Ante esa pregunta, el estratega se lanzó: “Fue un señor de barba, de los jugadores no, ni tampoco con el cuerpo técnico. Un señor de barba cargó, no sé si es el presidente. Dijo ‘váyanse para la casita’”.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Luego, Pipo, que estaba molesto, se mofó de la barbarie ocurrida en el partido entre Independiente y la U, en Avellaneda: “Fue desubicado, porque nosotros no andamos diciendo que ellos mostraron el culo en Argentina. Si es un directivo, tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia. Fue un flaco, de barba y alto”, cerró.

Lo que viene para el equipo de Matute

Ahora, Alianza Lima debe enfocarse solo en su participación en la Primera División peruana, en donde marchan en el quinto lugar de la tabla con 15 puntos, aunque en esa competencia recién han disputado nueve partidos y están a seis unidades del líder, que es Universitario.

Este domingo 28 de septiembre volverán a jugar. Visitarán a Cienciano.