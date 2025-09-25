Continúa el drama: Carlos Palacios abandona entrenamiento de Boca Juniors

Turbulenta jornada en Boca Juniors. Mientras el cuadro xeneize espera por la recuperación de Miguel Ángel Russo, el plantel sufrió una sensible baja. Carlos Palacios estará ausente en el próximo partido ante Defensa y Justicia por una lesión muscular.

En su último encuentro, el chileno tuvo una buena presentación en el empate con Central Córdoba. Para TyC Sports, por ejemplo, fueron “sus mejores 45 minutos con la camiseta de Boca”. También venía siendo titular en la seguidilla de buenos resultados del cuadro bonaerense, que ha mostrado una mejor cara luego de una mala racha histórica.

No obstante, llegó una inoportuna molestia física en uno de sus aductores. La Joya no pudo completar el entrenamiento de este jueves y abandonó la práctica para someterse a estudios médicos.

Su ausencia en la visita a Florencio Varela es un hecho. Sin embargo, en Boca no descartan que la lesión sea de mayor gravedad. Los análisis definirán la complejidad de la molestia, pero temen por la posibilidad de un desgarro. En ese caso, el volante también podría quedar marginado para los duelos ante Newell’s Old Boys en la Bombonera y contra Barracas Central de visita.

Eso sí, la lesión de Palacios abre la posibilidad para que Williams Alarcón se meta en la oncena titular o, al menos, esté en consideración.

Las complicaciones de salud de Russo

Boca Juniors no podrá repetir equipo, en lo que era la intención de Claudio Úbeda, el ayudante técnico de Russo. El técnico de 68 años ha sufrido con reiterados problemas de salud. Por ahora, continúa internado en una clínica de Buenos Aires.

El DT había retomado sus actividades el martes tras haber ingresado a observación por un episodio de deshidratación después de la igualdad con Central Córdoba, pero nuevamente quedó bajo atención médica.

Es por ello que Úbeda junto a Juvenal Rodríguez se han hecho cargo del equipo. El de este jueves se trató el segundo entrenamiento consecutivo al mando del cuerpo técnico de Russo, aunque ya se ha vuelto una constante debido a las constantes complicaciones de salud del entrenador. Hace unas semanas también había estado internado por una infección urinaria.