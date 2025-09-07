SUSCRÍBETE
El Deportivo

La noticia que recibe Boca Juniors de Carlos Palacios tras la hospitalización de urgencia de Miguel Ángel Russo

El entrenador del cuadro xeneize tuvo que ser internado en el Instituto Fleni de Buenos Aires durante la última semana.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
La noticia que recibe Boca Juniors de Carlos Palacios tras la hospitalización de urgencia de Miguel Ángel Russo. . Por @bocajrsoficial

Tras varios días de inquietud en la interna de Boca Juniors, el técnico Miguel Ángel Russo fue dado de alta este luego de permanecer internado en el Instituto Fleni de Buenos Aires debido a una infección urinaria. La noticia alivió en el club xeneize, en un momento clave de la temporada donde el club busca estabilizar su rendimiento en el Torneo Clausura.

El entrenador, de 69 años, había sido ingresado el pasado martes luego de presentar complicaciones que encendieron las alarmas en los médicos. Según informaron medios trasandinos, el tratamiento antibiótico generó una respuesta favorable, lo que permitió su egreso hospitalario. Sin embargo, los especialistas advirtieron que la recuperación debe ser progresiva y con cuidados extremos, especialmente por los antecedentes de salud del DT.

La recomendación médica incluye reposo domiciliario y controles periódicos, lo que posterga su regreso inmediato al banco de suplentes. La planificación de Boca, que cuenta en su plantel con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, deberá contemplar al menos unos días más de ausencia de su entrenador.

Miguel Ángel Russo en un partido de Boca. . Por @bocajrsoficial

Mientras tanto, sus ayudantes, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, se hicieron cargo de los entrenamientos en el complejo de Ezeiza. Ellos conducen la preparación del equipo con miras al partido del domingo 14 de septiembre ante Rosario Central.

La situación sanitaria de Russo no es menor en la interna xeneize. El DT campeón de la Libertadores 2007 ya había atravesado complicaciones médicas los últimos años.

El alza de Boca

Luego de un período turbulento en cuanto a resultados, Boca Juniors ha logrado una racha de victorias en la liga argentina. Llevan tres triunfos consecutivos y están en el cuarto puesto de la tabla.

Palacios, criticado en los meses anteriores, también tuvo un alza en su rendimiento. Hace algunos días, antes de su hospitalización, Russo elogió la competencia interna en el plantel. “Hay una competencia sana entre todos y eso es muy bueno. Es lo que buscamos y lo que queremos. Pero cada uno siempre debe elevar el nivel, buscar lo mejor y mantenerse. Eso es lo más difícil, pero estamos bien”, comentaba.

“Tenemos una idea y la vamos llevando a cabo con rendimientos muy importantes. Es lo que hablamos mucho todos los días”, manifestaba el DT.

Por su parte, el exjugador de Colo Colo también abordó el cambio que han tenido y como salió de los peores días. “Fueron momentos un poco difíciles, medios turbulentos, pero me siento feliz. Acá adentro me dan mucho apoyo, los compañeros me han dado consejos en los momentos complejos que he pasado, todo lo vengo manejando de forma más personal, más adentro, con mis cercanos”, reconoció el formado en Unión Española.

“Acá te exigen ser un jugador más completo. Me he preparado para eso. Me lo han pedido y obviamente me ayudan un poco en ese tema, así que feliz por haberme recuperado y haber dado una asistencia. Me pone contento ayudar al equipo”, enfatizó.

