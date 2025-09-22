En Argentina se dividen ante la última actuación de Carlos Palacios en Boca Juniors.

Boca Juniors volvió a tropezar. Los xeneizes dejaron escapar una ventaja de 2-0 ante Central Córdoba y terminaron empatando 2-2 por la novena fecha del Torneo Clausura. Carlos Palacios disputó los 90 minutos, mientras que Williams Alarcón se quedó en la banca.

El equipo de Miguel Ángel Russo se había adelantado con un gol de Rodrigo Battaglia a los 41′ y aumentó la ventaja con Miguel Merentiel a los 56′. Sin embargo, Central Córdoba reaccionó: José Florentín descontó a los 62′ y, cerca del final, Iván Gómez selló el empate que silenció La Bombonera a los 83′. Con este resultado, Boca encadena su segundo empate consecutivo y queda tercero en el grupo A con 14 puntos.

Carlos Palacios en Boca.

La actuación de Palacios despertó opiniones divididas en la prensa transandina. Bolavip Argentina le dio un 6.0, destacando su buena disposición, aunque advirtieron que los hinchas empiezan a impacientarse: “Gravitó muy poco en el último tercio de la cancha, pero aprobó. Sin embargo, no está siendo el de los primeros partidos con la camiseta de Boca, la paciencia del hincha empieza a terminarse, aunque la actitud sí la tuvo“.

Planeta Boca Juniors coincidió con la nota: 6.0 para el chileno. “De mayor a menor. Muy buen primer tiempo, en donde ofreció movilidad y juego. Luego, se cansó y le terminó costando el encuentro”, enfatizan. TyC Sports lo valoró mejor con 6.5: “De los mejores partidos que le vimos al chileno desde que llegó a Boca. Muy activo y también punzante. Es el camino, Carlos”, apuntan.

Diario Olé fue más cauteloso y le dio un 5 como calificación: “Sorprendió con un derechazo desde la izquierda al segundo palo (apenas alto) y aportó velocidad para romper líneas, aunque careció de desnivel individual en los metros finales”.