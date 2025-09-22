SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con Carlos Palacios todo el partido: Boca Juniors deja escapar la victoria en casa ante Central Córdoba

El ex Colo Colo disputó los 90 minutos en el amargo empate de los xeneizes en La Bombonera. Iban 2-0 arriba en el marcador, sin embargo el Ferroviario reaccionó y llegó al 2-2 definitivo. Por su parte, Independiente sigue sin ganar, a la espera de Gustavo Quinteros.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Carlos Palacios.

La jornada dominical del fútbol argentino se cerró con un amargo empate para Boca Juniors. En La Bombonera, los xeneizes desperdiciaron una ventaja de 2-0 sobre Central Córdoba, para finalmente igualar 2-2, por la novena fecha del Torneo Clausura transandino. Carlos Palacios disputó todo el encuentro, mientras que Williams Alarcón se quedó en la banca.

El equipo de Miguel Ángel Russo se fue al descanso con la ventaja de 1-0, gracias al gol de Rodrigo Battaglia en los 41′. En el complemento, estiró la diferencia en los 56′, con la anotación del uruguayo Miguel Merentiel. Boca hizo un buen primer tiempo, sin embargo empezó a decaer en su performance. El Ferroviario se envalentonó. Primero llegó al descuento gracias a José Florentin, en los 62′. Cerca del epílogo, en los 83′, Iván Gómez, silenció La Bombonera para colocar el 2-2 definitivo.

Es el segundo empate seguido de Boca en el torneo transandino, tras el 1-1 de la fecha anterior con Rosario Central, con gol olímpico de Ángel Di María incluido. El cuadro azul y oro queda en el tercer lugar del grupo A del Clausura con 14 puntos. El líder es Unión de Santa Fe con 16, seguido de Barracas Central con 15.

Fue un domingo con alta presencia chilena al otro lado de la cordillera. En Avellaneda, Independiente sigue sin ganar. Ahora empató 1-1 con San Lorenzo. El único nacional que arrancó de inicio fue Pablo Galdames. Tanto Felipe Loyola como Luciano Cabral ingresaron en el segundo tiempo, mientras que el seleccionado Sub 20 Lautaro Millán (convocado por Nicolás Córdova para el Mundial) se quedó en la banca. Este lunes comienza la era de Gustavo Quinteros al mando del Rojo.

Mientras tanto, Matías Catalán y Ulises Ortegoza fueron titulares en el empate de Talleres de Córdoba 1-1 con Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. La T suma 7 puntos en el Clausura y solo supera a Independiente en la tabla de su zona. Por su parte, Bastián Yáñez asistió en la igualdad de Godoy Cruz 1-1 con Instituto de Córdoba. El ex Unión Española disputó todo el encuentro.

Lee también:

Más sobre:Fútbol internacionalCarlos PalaciosBoca JuniorsCentral CórdobaLiga argentina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El mensaje de Jeannette Jara a Stephanie Vaquer tras coronarse campeona mundial de la WWE

Kim Jong-un afirma que hablará con Estados Unidos sin renunciar a su programa nuclear

Trump prepara polémico anuncio: vincularía consumo de paracetamol en embarazadas con el autismo

Los encendidos discursos que marcaron la despedida a Kirk por parte de Trump y su gobierno

Observatorio sobre corrupción municipal en medios: 44 comunas se llevan la atención

Secretaría general de la ONU: Bachelet intensifica agenda en Nueva York en antesala de 80ª asamblea del organismo

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

3.
Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

4.
Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve

Grupo de personas queda aislado en pozas termales del Cajón del Maipo tras caída de nieve

5.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Hasta 35º grados: pronostican altas temperaturas para la región de Atacama

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Tras el fin de Fiestas Patrias: cuántos días feriados le quedan al 2025

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

El mensaje de Jeannette Jara a Stephanie Vaquer tras coronarse campeona mundial de la WWE
Chile

El mensaje de Jeannette Jara a Stephanie Vaquer tras coronarse campeona mundial de la WWE

Observatorio sobre corrupción municipal en medios: 44 comunas se llevan la atención

Secretaría general de la ONU: Bachelet intensifica agenda en Nueva York en antesala de 80ª asamblea del organismo

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”
Negocios

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño
Tendencias

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Barcelona golea al Getafe y no le pierde pisada al líder Real Madrid
El Deportivo

Barcelona golea al Getafe y no le pierde pisada al líder Real Madrid

Tras quedar fuera del Mundial Sub 20: Damián Pizarro debuta en la liga francesa con un empate

Las mellizas Abraham siguen haciendo historia en el remo tras inscribirse en las semifinales del Mundial de Shanghái

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Kim Jong-un afirma que hablará con Estados Unidos sin renunciar a su programa nuclear
Mundo

Kim Jong-un afirma que hablará con Estados Unidos sin renunciar a su programa nuclear

Trump prepara polémico anuncio: vincularía consumo de paracetamol en embarazadas con el autismo

Los encendidos discursos que marcaron la despedida a Kirk por parte de Trump y su gobierno

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención