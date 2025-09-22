Con Carlos Palacios todo el partido: Boca Juniors deja escapar la victoria en casa ante Central Córdoba

La jornada dominical del fútbol argentino se cerró con un amargo empate para Boca Juniors. En La Bombonera, los xeneizes desperdiciaron una ventaja de 2-0 sobre Central Córdoba, para finalmente igualar 2-2, por la novena fecha del Torneo Clausura transandino. Carlos Palacios disputó todo el encuentro, mientras que Williams Alarcón se quedó en la banca.

El equipo de Miguel Ángel Russo se fue al descanso con la ventaja de 1-0, gracias al gol de Rodrigo Battaglia en los 41′. En el complemento, estiró la diferencia en los 56′, con la anotación del uruguayo Miguel Merentiel. Boca hizo un buen primer tiempo, sin embargo empezó a decaer en su performance. El Ferroviario se envalentonó. Primero llegó al descuento gracias a José Florentin, en los 62′. Cerca del epílogo, en los 83′, Iván Gómez, silenció La Bombonera para colocar el 2-2 definitivo.

Es el segundo empate seguido de Boca en el torneo transandino, tras el 1-1 de la fecha anterior con Rosario Central, con gol olímpico de Ángel Di María incluido. El cuadro azul y oro queda en el tercer lugar del grupo A del Clausura con 14 puntos. El líder es Unión de Santa Fe con 16, seguido de Barracas Central con 15.

Fue un domingo con alta presencia chilena al otro lado de la cordillera. En Avellaneda, Independiente sigue sin ganar. Ahora empató 1-1 con San Lorenzo. El único nacional que arrancó de inicio fue Pablo Galdames. Tanto Felipe Loyola como Luciano Cabral ingresaron en el segundo tiempo, mientras que el seleccionado Sub 20 Lautaro Millán (convocado por Nicolás Córdova para el Mundial) se quedó en la banca. Este lunes comienza la era de Gustavo Quinteros al mando del Rojo.

Mientras tanto, Matías Catalán y Ulises Ortegoza fueron titulares en el empate de Talleres de Córdoba 1-1 con Rosario Central, en el Gigante de Arroyito. La T suma 7 puntos en el Clausura y solo supera a Independiente en la tabla de su zona. Por su parte, Bastián Yáñez asistió en la igualdad de Godoy Cruz 1-1 con Instituto de Córdoba. El ex Unión Española disputó todo el encuentro.