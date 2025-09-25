SUSCRÍBETE
El Deportivo

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa

El equipo de Pablo Lemoine tiene a su equipo definido para el duelo decisivo en Viña del Mar.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa.

El rugby chileno se prepara para una jornada inolvidable. Este sábado, a las 16.30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar, los Cóndores tienen la posibilidad de asegurar en casa su segunda clasificación consecutiva a un Mundial, esta vez rumbo a Australia 2027. Un escenario inédito para el equipo nacional, que en las eliminatorias pasadas selló el boleto ante Estados Unidos en Denver.

La expectación es total: las 20 mil entradas disponibles se agotaron en tiempo récord luego de que la Delegación Presidencial autorizara ampliar el aforo. “La verdad que muy contento y muy agradecido de toda la gente que nos apoyó. Sabíamos que lo íbamos a lograr, pero fue muy rápido. Ahora lo importante es que el sábado sea una fiesta, que se llene el estadio y, lo más importante, ganar y sacar esa clasificación”, expresó Domingo Saavedra.

El técnico Pablo Lemoine también resaltó la relevancia del apoyo popular en este desafío decisivo. “La gente que está en la tribuna no es presión, al revés, nos ayuda, nos empuja. Va a jugar su partido y ojalá que llenemos ese estadio y que sea una fiesta”, señaló el uruguayo.

El empate 32-32 ante Samoa en el duelo anterior dejó sensaciones positivas en el cuerpo técnico, pese a que los chilenos habían tenido el partido bajo control durante buena parte del trámite. “Jugamos muy buenos minutos de rugby. Después, en el manejo de partidos, donde nos podemos criticar un poco. Pero fue un buen partido contra un equipo con muchísima experiencia. A veces no se valora ese empate, que me parece que es un gran resultado”, apuntó Lemoine.

La formación

Con la misión de seguir escribiendo capítulos en la historia del rugby nacional, Chile saldrá al Sausalito con su mejor XV disponible, destacando los regresos de Rodrigo Fernández y Domingo Saavedra, quienes superaron sus lesiones. La única baja sensible es la de Matías Garafulic.

La formación está compuesta por Javier Carrasco, Diego Escobar, Iñaki Gurruchaga, Santiago Pedrero, Javier Eissmann, Raimundo Martínez, Clemente Saavedra, Alfonso Escobar, Benjamín Videla, Rodrigo Fernández, Nicolás Saab, Santiago Videla, Domingo Saavedra, Matías Garafulic e Iñaki Ayarza.

Como relevos están Augusto Böhme, Emilio Shea, Matías Dittus, Bruno Sáez, Ernesto Tchimino, Lucas Berti, Juan Cruz Reyes y Cristóbal Game.

