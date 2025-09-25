La convicción de los Cóndores a días del decisivo duelo ante Samoa: “Puede llegar a ser un día histórico”

Los Cóndores viven una de las semanas más especiales de su historia. Por primera vez tendrán la posibilidad de definir en casa la clasificación al Mundial de Rugby de Australia, ya que la única vez que consiguieron el boleto lo hicieron derrotando a Estados Unidos como visitante en las Eliminatorias para Francia 2023. La cita es este sábado, a las 16.30, en Sausalito.

El empate 32-32 ante Samoa fue un resultado que dejó a Pablo Lemoine muy satisfecho, más allá de la amplia ventaja que el equipo tuvo en algún momento del encuentro. “Las sensaciones fueron buenas. Jugamos muy buenos minutos de rugby. Después, en el manejo de partidos, donde nos podemos criticar un poco, pero después fue un buen partido. Jugamos contra Samoa, un equipo con una experiencia gigante, físicamente, tipos muy experientes también. A veces no se valora ese empate, que me parece que es un gran resultado”, declaró el head coach.

Lo concreto es que Chile tiene la gran posibilidad de cerrar su segunda clasificación consecutiva a estadio lleno, luego de que la Delegación Presidencial accediera a ampliar el aforo del Sausalito de 12 mil a 20 mil espectadores, en un reclamo que surgió desde uno de los líderes de los Cóndores, Domingo Saavedra, quien había hecho un llamado a reconsiderar la determinación.

Uno de los grandes objetivos de Lemoine desde que encabeza el proyecto del rugby nacional fue involucrar al público con el equipo, una sintonía que se vio reflejada en las eliminatorias pasadas y en los test matches contra Escocia A y Rumania, donde la respuesta fue muy satisfactoria.

“La gente que está en la tribuna no es presión, al revés, nos ayuda, nos empuja y creo que, lo dije en alguna nota, creo que va a jugar su partido, la gente va a jugar un partido importante y bueno, ojalá que llenemos ese estadio y que sea una fiesta”, señaló durante la semana el técnico charrúa.

“Nadie se va a olvidar”

Saavedra se mostró muy satisfecho por la acogida de las autoridades a la petición. “La verdad que muy contento y muy agradecido de toda la gente que nos apoyó, creo que no esperábamos que surgiera tan rápido, sabíamos que lo íbamos a lograr, pero la verdad que fue muy rápido. El apoyo de la gente se sintió. Ahora lo importante es que el sábado sea una fiesta, que se llene el estadio y lo más importante es ganar y sacar esa clasificación”, afirmó.

En ese sentido insistió en la invitación al público, que ya agotó en tiempo récord las 20 mil localidades puestas a la venta. “Es un panorama imposible más familiar, creo que puede llegar a ser un día histórico, un día único, del que probablemente nadie se va a olvidar, así que invito a toda la gente de la Región de Valparaíso y de todos lados de Chile a que se motiven y que estén con nosotros ahí apoyándonos, que nosotros vamos a dar todo en la cancha”, prometió.