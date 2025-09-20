El mundialista se define en Viña del Mar: los Cóndores dejan escapar el triunfo en la agonía e igualan con Samoa

En un partidazo en Utah, los Cóndores igualaron por 32-32 con Samoa, en la ida del repechaje internacional por un boleto al Mundial de Rugby. Chile se quedó a las puertas de un triunfo histórico, pero los isleños empataron en la última jugada del encuentro. La llave se definirá el sábado 27 de septiembre en Viña del Mar.

En el America First Field, en la ciudad de Sandy, se disputaron los primeros 80 minutos de una verdadera final. En la casa del Real Salt Lake de la MLS, a unos 1.300 metros de altitud, el equipo dirigido por Pablo Lemoine afrontó un duelo crucial ante una potencia venida a menos.

El experimentado combinado oceánico (14° del ranking mundial) rebotó al repechaje tras terminar en el último lugar de la Pacific Nations Cup. Cayeron con Fiyi, Tonga y Estados Unidos. Eso sí, sus pergaminos son inobjetables: faltaron solo una vez en una cita planetaria, además de ser dos veces cuartofinalistas. Por otra parte, los isleños se impusieron en el único enfrentamiento previo entre ambos. Fue un contundente 43-10 en la pasada Copa del Mundo de Francia 2023.

El encuentro inició con el tradicional Siva Tau (símil del Haka de Nueva Zelanda), la danza ceremonial indígena de los pueblos originarios polinesios. No obstante, la folclórica e intimidante performance no amedrentó para los Cóndores.

El sueño mundialista, más vivo que nunca

La selección nacional asumió protagonismo y aprovechó el letargo inicial de los oceánicos. A los 5′, Javier Eissmann se hizo fuerte en la línea de anotación y anotó el primer try del partido. Santiago Videla completó la conversión.

Fue un juego intenso, marcado por los tackles dobles de ambas escuadras. El trámite se desarrolló principalmente en la refriega en el centro del campo, donde Chile sacó diferencias. El combinado nacional mantuvo su línea y buscó hacerse fuerte en el juego físico. Eso sí, también buscó mejorar una faceta en la que se sufrió ante Uruguay: Ahora, el line, maul y pick and go fue una fórmula para complicar a los samoanos.

En tanto, a los 9′, Videla volvió a estirar la ventaja con su pegada en un penal. El experimentado Christian Leali’i’fano estrechó la diferencia también bajo palos.

Los Cóndores respondieron rápidamente. Matías Grafulic (16′) cerró una gran jugada colectiva, donde el equipo nacional no se desesperó tras la gran férrea defensa isleña. Videla no pudo completar.

La anotación también trajo otra consecuencia. Tras una revisión, el juez apreció una agresión en el rostro de un chileno y decidió amonestar a Iakopo Mapu. Samoa se quedó con un hombre menos por diez minutos. Sin embargo, los isleños respondieron con un try de Theodore Steffany (19′). Leali’i’fano no pudo recortar la distancia nuevamente.

Chile hizo lo propio casi al instante. Santiago Pedrero (23′) culminó una serie de pases cortos en espacios reducidos. Gran jugada para un nuevo try de los Cóndores. Videla ahora sí logró la conversión. Fue un duelo de alta intensidad.

Los Cóndores plantearon un partido inteligente, sobre todo en las formaciones fijas. Se brilló en los lines y casi no se sufrió en los scrum, además de hacerle frente al poderío físico de Samoa.

En el cierre del primer tiempo, Videla (37′) volvió a convertir de penal. Connor Tupa’i (39′) parecía descontar con una anotación, pero el try fue desestimado por un pase hacia adelante tras revisión. Contundente ventaja de los Cóndores antes de irse a los vestuarios. 8-25.

El segundo parcial inició de la peor forma para Chile. Amarilla para Benjamín Videla y un penal que terminó en un try de Latrell Ah Kiong (44′). Leali’i’fano no pudo completar. Sin embargo, el combinado nacional respondió con otra anotación de Matías Garafulic (49′). Videla volvió a convertir el kick para volver a escaparse en el marcador. El trámite fue completamente diferente.

Los Cóndores habían logrado sostener numerosas oportunidades. Penales, situaciones móviles y diferentes embates fueron defendidos de gran forma. No obstante, parecía llegar un nuevo try (55’) para Samoa, pero estetambién fue anulado tras revisión. Finalmente, Alamanda Motuga (59′) pudo sellar una anotación para los isleños. Leali’i’fano completó.

Fue un cierre intenso, marcado por la constante presión de los oceánicos. Abraham Papali’i (71′) anotó nuevamente y Leali’ifano selló la conversión para ajustar el resultado. Fue un final de infarto, marcado por una serie de fases ofensivas de los samoanos, que cerraron con un nuevo try de Papali’i (80+4’) y consiguieron la igualdad. Leali’i’fano tenía en sus pies el triunfo, pero falló la conversión.

Chile dejó escapar la victoria en la última jugada y la ida del repechaje internacional terminó en empate. La vuelta se jugará el sábado 27 de septiembre en el Sausalito de Viña del Mar. El sueño mundialista está más vivo que nunca.