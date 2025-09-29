El potente equipo de Francia se llena de dudas para doblegar a Sudáfrica en su estreno del Mundial Sub 20

La selección Sub 20 de Francia mostró dos caras opuestas en Rancagua. El equipo europeo, uno de los favoritos al título, pasó demasiadas apreturas para imponerse 2-1 a Sudáfrica en el Grupo E. Un equipo galo potente en ofensiva, pero con muchas dudas en defensa.

A los europeos les costó tomar ritmo. La presión alta del equipo austral complicó a los galos. Tras ese diagnóstico inicial, el equipo de los Bleus se enteró que los caminos eran otros. A los 8’, una repentina aparición de Lucas Michal en la derecha encontró adelantada a la zaga africana. El atacante del Monaco tocó preciso para Tadjidine Mmadi, cuya definición pasó a centímetros del segundo palo.

Claro acercamiento que catalizó las intenciones de los galos que, desde entonces, se sintieron más cómodos. A los 18’, un adelantamiento de lateral diestro Gady Beyuku terminó en un potente remate de Mayssam Benama que dio en la base de uno de los palos.

Así, el equipo europeo no demoró en abrir la cuenta. A los 25’, un fuerte disparo del volante central Rabby Nzingoula dio en la zaga sudafricana. La segunda pelota quedó en los pies de Anthony Bermont, quien remató de primera para el 1-0.

Pero los franceses no estaban cómodos en la última línea. El zaguero central Elyaz Zidane, hijo del legendario Zizou, ya había tenido un par de complicaciones antes de otro error crucial. El defensor del Betis tropezó a Kutlwano Letlhaku en el área, el DT de los Bafana Bafana Raymond Mbaka utilizó la tarjeta verde y la revisión del árbitro portugués Joao Pinheiro terminó en penal. Asekho Tiwani no falló y puso el 1-1, a los 33’.

Lo cierto es que los Bleus mostraban caras completamente opuestas en defensa y ataque. Mientras Michal ponía a prueba la resistencia de los africanos, al otro lado, el golero galo Lisandru Olmeta repelía el remate de Lazola Maku.

En la segunda parte, la escuadra europea adelantó las líneas en busca del desequilibrio. En ese lapso, el más incisivo fue Michal, quien encontró dos remates que por muy poco no entraron el arco.

En los 20 minutos finales, la escuadra austral falló en el finiquito con un remate desviado de Shakeel April y, después, con definición de Siviwe Magidigidi que tapó el golero Olmeta.

Pero el mejor de los galos tenía la fórmula. A diez del final, Michal volvió a ganarle a la zaga de Sudáfrica y esta vez no falló y con un disparo bien colocado puso el 2-1 que, a la postre, fue el resultado final.

Gana Noruega

El equipo nórdico protagonizó una de las grandes sorpresas en la primera fecha de la fase grupal del Mundial Sub 20 tras vencer 1-0 a Nigeria, una de las potencias de la categoría, en el Grupo F.

El único tanto del partido lo convirtió Rasmus Holten, mediante tiro penal, cuando el reloj no llegaba a los 10 minutos de partido.