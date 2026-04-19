Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Liverpool en TV y streaming
Los Reds juegan como visitantes por la Fecha 33 de la Premier League.
Avanzan los partidos de la Premier League, que en su Fecha 33 configura un partido en el que Everton recibe la visita del Liverpool.
Los Toffees vienen de empatar a 2 con Brentford, mientras que los Reds tuvieron una última victoria por 2-0 ante Fulham en el contexto de la liga local.
Cuándo juega Everton vs. Liverpool
El partido de Everton contra Liverpool es este domingo 19 de abril, a las 9:00 horas de la mañana en Chile.
Los clubes se miden en el Hill Dickinson Stadium de Inglaterra para este compromiso.
Dónde ver a Everton vs. Liverpool
El partido de Everton contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.
La cobertura de la Premier League también va de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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