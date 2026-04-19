Ataques ucranianos alcanzan planta de drones en el sur de Rusia

Un ataque con misiles atribuido a Ucrania impactó durante la madrugada de este domingo una instalación vinculada a la producción de drones militares en la ciudad rusa de Taganrog, en el sur del país.

Según reporta el medio The Kyiv Independent, el objetivo habría sido una planta ubicada en el antiguo complejo de la fábrica de automóviles de la ciudad, donde actualmente opera la empresa de defensa Atlant-Aero. Esta firma se dedica a la fabricación de drones de reconocimiento tipo FPV (pilotados en primera persona), como el modelo Molniya, además de componentes para el dron Orion, ambos utilizados por Rusia en el conflicto.

Las autoridades rusas confirmaron el ataque, aunque sin precisar el blanco exacto. El gobernador de la región de Rostov, Yuri Slyusar, señaló que “infraestructura comercial resultó dañada” durante el impacto y que se registró un incendio en una zona de bodegas.

Asimismo, informó que tres personas resultaron heridas, aunque no entregó detalles sobre su estado de salud ni confirmó directamente si la planta de drones fue alcanzada.

Nueva ofensiva en profundidad

El ataque se enmarca en una estrategia sostenida de Ucrania de golpear infraestructura militar y logística dentro del territorio ruso, buscando debilitar la capacidad de Moscú para continuar la guerra.

En paralelo, durante la misma noche, drones ucranianos habrían atacado un puerto en la región de Krasnodar, también en el sur de Rusia. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron columnas de humo elevándose desde la zona portuaria de Yeysk.

El medio independiente Astra indicó que el impacto habría afectado instalaciones cercanas al puerto, mientras que autoridades locales señalaron que restos de drones derribados cayeron en el área, causando daños menores, como la rotura de ventanas en viviendas cercanas.