Kathleen Quirk, CEO de gigante minera Freeport-McMoRan: “Cuando se bajan los impuestos, se fomenta un mayor nivel de inversión”

A mediados de marzo, la filial en Chile de Freeport-McMoRan ingresó a trámite ambiental el proyecto que le permitirá expandir la operación de la mina El Abra, donde posee el 51% de la propiedad y Codelco el otro 49%, por otros 40 años, con una inversión de US$ 7.500 millones, la más grande que se ha realizado en el país. De ser aprobado, la compañía podría iniciar operaciones ampliadas en 2033, con el potencial de aumentar la producción anual de cobre en más de 300 mil toneladas.

A un mes de ese hito, Kathleen Quirk, la CEO global de la principal cuprera estadounidense que estuvo esta semana en Chile para participar de la Cesco Week, cuenta en entrevista con Pulso cómo está viendo el ambiente de inversiones en Chile, destaca su relación con Codelco y espera que la tramitación del proyecto de El Abra se transforme en un “caso de prueba” respecto a las mejoras al sistema de permisos.

¿Cómo ve el entorno de inversión este año para su sector en Chile?

Para nuestro negocio es muy sólido. Además de nosotros que hemos presentado un permiso para una gran inversión, otras empresas, más o menos al mismo tiempo que nosotros, también presentaron solicitudes de permisos de evaluación de impacto ambiental para otros proyectos. Así que ahora mismo estamos en un periodo en el que hay muchas grandes iniciativas con las que las empresas buscan invertir en cobre, en Chile.

¿Qué características se necesitan para invertir?

Chile es el principal productor mundial de cobre. Y el lugar para invertir es aquel que cuenta con una larga trayectoria y un sistema regulatorio estable que permite a las empresas realizar estas grandes inversiones a largo plazo. Por eso estamos muy entusiasmados.

¿A qué cree que se debe el aumento de proyectos de inversión que han ingresado en estas semanas? ¿A las señales del nuevo gobierno?

Hay mucho optimismo respecto al nuevo gobierno, pero estos proyectos llevan muchos años en marcha. En nuestro proyecto de El Abra llevamos muchos años haciendo planes para realizar esta inversión. Se necesita mucho tiempo para preparar la documentación que el gobierno debe revisar y, cuando la preparas y la presentas, quieres hacerlo de forma que esté completa, de manera que el gobierno tenga tiempo para hacer su trabajo y su revisión.

¿Qué espera del proceso de revisión de permisos?

El gobierno nos ha asegurado que será diligente en su proceso de revisión de los permisos. Pero también es nuestra responsabilidad como empresa, al presentar la solicitud, hacerlo de manera que el gobierno disponga de toda la información necesaria para realizar la revisión a tiempo.

El tema de los tiempos de tramitación de permisos ha estado en debate en Chile hace tiempo y este gobierno indica que avanzará en su mejora. ¿Qué opina de la situación actual de Chile en esta materia y respecto a otros países?

Muchos lugares se enfrentan a los mismos retos, ya que estos proyectos mineros pueden ser complejos porque abarcan muchas áreas diferentes y es necesaria una gran coordinación entre los expertos de todas las áreas implicadas. Y también implica a las comunidades. Por eso, empresas como la nuestra tienen que hacer mucho trabajo previo para involucrar a las comunidades y escucharlas, y eso lleva tiempo. Pero creo que gobiernos de todo el mundo están buscando cómo ser más eficientes en la revisión de permisos y solicitudes.

¿Por dónde se puede avanzar?

Por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar las últimas tecnologías? Datos, análisis y sistemas hacen que nuestro proceso sea más rápido. Pero nadie pide que se rebajen los estándares. Queremos estándares altos porque, con estas minas, hay que resistir la prueba del tiempo durante décadas y, a veces, más de un siglo. Así que se quiere que los estándares sean de un nivel suficiente para que resistan esta prueba. Sí se pide que el proceso de revisión y la coordinación con todas las partes interesadas sean más eficientes. Y Chile lo ha expresado y lo ha hecho: esta administración está trabajando mucho para agilizar las cosas, no para cambiar los estándares.

¿Ese es el mensaje que ve del actual gobierno?

Esta administración realmente se ha esforzado por garantizar a los inversores que llegan con proyectos que van a ser muy eficientes a la hora de revisarlos.

¿Ya se ha reunido personalmente con el ministro de Minería, Daniel Mas?

Bueno, no solemos comentar reuniones específicas. Pero sí, nuestro equipo ha estado hablando con autoridades.

15.04.2026 Kathleen Quirk, CEO de Freeport Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

Luego de los temores del año pasado respecto a los posibles aranceles al cobre, ¿cree que ahora la industria minera está a salvo en esa materia?

No lo sabemos. Los aranceles sobre el cobre se rigen por un proceso diferente al de los demás aranceles. Los del cobre se basaban en la Sección 232, similar a la del acero y el aluminio. El año pasado se llevó a cabo una revisión sobre el cobre en EE.UU. y a mediados del año pasado, más o menos, el gobierno decidió no aplicar aranceles al cátodo de cobre. Pero dijeron en ese momento que lo volverían a considerar con el tiempo. Así que aún no ha habido nuevos desarrollos respecto de si se aplicarán o no aranceles a los cátodos de cobre.

Pero al menos hay más tranquilidad al respecto...

En comparación con el año pasado, sí. Pero aún así, sigue evolucionando. Y creo que las empresas siguen trabajando para intentar comprender la política y cómo afecta al negocio. Pero subyacente a todo eso, la historia en torno al cobre es tan convincente desde el punto de vista de la demanda. Los factores que impulsan la demanda de cobre están haciendo que las cosas requieran cada vez más de este mineral. Todo lo que está en torno a la tecnología y a la energía eléctrica que se va a necesitar en todo el mundo va a impulsar mucho la demanda de cobre. Y empresas como la nuestra nos enfrentamos a situaciones como la incertidumbre sobre la política comercial y ahora las incertidumbres causadas por el conflicto en Oriente Medio y por los efectos a corto plazo que tiene en nuestro negocio. De hecho, los costos energéticos se han disparado. Así que siempre tenemos que lidiar con estos asuntos a corto plazo, pero en nuestro sector hay que seguir adelante. Hay que seguir pensando en el largo plazo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí con esta gran inversión de El Abra: pensar en el largo plazo.

Las perspectivas son de una demanda en aumento en el largo plazo...

El mundo va a necesitar este cobre. Y, por lo tanto, nuestro trabajo consiste en desarrollar planes y ejecutarlos para obtener más cobre de la forma más eficiente posible. Habrá altibajos y acontecimientos que sacudirán el sistema, y tenemos que estar preparados para ellos. Pero, al mismo tiempo, no podemos dejar de invertir. Tenemos que seguir intentando avanzar, aunque a veces estos problemas hagan que la gente dé un paso atrás y se detenga, mire, escuche y se pregunte: “¿qué debo hacer al respecto? ¿Debo continuar con este programa de inversión, o qué debo hacer?”.

¿Cree que el precio actual del cobre que vemos hoy, que ronda los US$6 la libra, abrirá nuevas oportunidades?

Los precios serán un incentivo, pero la gente ya estaba motivada porque todo el mundo está observando estas tendencias de la demanda, y son tendencias de demanda seculares. No son necesariamente cíclicas, con altibajos. Se trata de tendencias seculares que sustentan una perspectiva de demanda fundamental a largo plazo para el cobre. Así que la gente lleva mucho tiempo observando esto, pero no hay el mismo número de proyectos que había en años anteriores. Los nuevos y grandes descubrimientos de cobre son escasos. Y las cosas en las que la gente tiene que invertir pueden ser más complicadas, ya sea desde un punto de vista técnico o geopolítico, o quizá dependan de nuevas tecnologías. Así que el futuro del desarrollo del cobre parece diferente al del pasado. Pero, sin duda, los precios reflejan, en mi opinión, que es una señal de que necesitamos más oferta en el mercado.

En Chile el gobierno está anunciando una reforma tributaria, que baja la tasa de los impuestos corporativos a 23% para atraer inversión. ¿Qué opina al respecto?

El gobierno tiene que evaluar ese impacto en la economía. Muchas veces, cuando los gobiernos bajan los impuestos, se fomenta un mayor nivel de inversión, fomenta el crecimiento económico, de modo que se puede destinar más dinero a reinvertir. Así que acogeríamos con agrado esa oportunidad de contar con más incentivos para reinvertir en Chile. Pero es el gobierno debe decidir cuál es la política adecuada para el país.

Otra política que quiere impulsar el gobierno es la seguridad tributaria, con invariabilidad durante 20 o 25 años...

A las empresas mineras les encanta eso porque se hacen inversiones enormes al principio, y se tarda mucho tiempo en recuperar esas inversiones. Así que la estabilidad a largo plazo realmente atrae las inversiones mineras, porque la minería requiere mucho capital al principio.

Y Chile además tiene que competir tributariamente con otros países, como Perú, Australia e incluso ahora Argentina...

Sí, pero Chile tiene una serie de ventajas para las inversiones en minería. Aquí hay una mano de obra excelente. Las inversiones que se están realizando en desalinización están ayudando a la disponibilidad de agua. Chile ha realizado grandes inversiones en infraestructura para energías renovables, por lo que se considera entre la comunidad minera uno de los mejores lugares para estar.

Respecto a la expansión de El Abra, ¿cuáles son sus expectativas en cuanto al calendario para que los permisos estén listos?

No lo sabemos con exactitud, pero somos optimistas. Antes de esta mayor importancia que se le está dando a la reforma de los permisos, pensamos que nos podría llevar tres o cuatro años conseguir un permiso y luego nos llevará como cuatro años construirlo. Pero ahora nos dicen que, potencialmente, podría tardar dos años en obtenerse el permiso. No lo sabemos. Tenemos que pasar por el proceso. Y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque el gobierno tendrá preguntas. Así que también tenemos que ser puntuales. A veces las empresas quieren culpar al gobierno por ser lento. Pero la empresa también tiene que poner de su parte para proporcionar información completa y dar una respuesta oportuna a las cuestiones planteadas y ese tipo de cosas.

Será un hito importante este proyecto para el país...

Y queremos trabajar en colaboración con el gobierno y ser el “caso de prueba” de cómo se puede tramitar un permiso de la forma más eficiente posible. Así que esa es nuestra oportunidad y asegurarnos de que obtenemos un permiso que resista el paso del tiempo y tenga el enfoque adecuado hacia la sostenibilidad, pero de la forma más eficiente posible.

Su socio Codelco está a punto de renovar a su directorio y nombrar a un nuevo presidente. ¿Qué espera de este cambio?

Esto es algo que decide el gobierno. Con Codelco somos grandes socios. Tenemos relaciones no solo con la alta dirección de Codelco, sino con toda la organización. Nuestros equipos trabajan muy bien juntos. Además, no solo son nuestros socios, sino también nuestros vecinos. Por lo tanto, esperamos trabajar con quienquiera que el gobierno quiera nombrar para ese puesto. Tenemos un historial de buena relación a largo plazo y esperamos que continúe así.

¿Cómo era su relación con Máximo Pacheco?

Excelente.

¿Qué le parece que el gobierno chileno ha dicho que quiere mejorar las relaciones con EE.UU.?

Eso es estupendo. Hemos estado en contacto con el embajador de Estados Unidos en Chile, y hemos hablado de la importancia de la relación entre Estados Unidos y Chile. Y apoyamos una relación muy sólida entre ambos países.