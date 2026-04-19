Turquía ve posible extender tregua entre Irán y EE.UU. antes de su vencimiento

Turquía se mostró este domingo optimista respecto de una posible extensión del alto al fuego entre Irán y Estados Unidos, cuyo plazo actual vence el próximo miércoles.

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, afirmó que será necesario prolongar la tregua alcanzada entre ambos países.

“Será necesaria una prórroga. Soy optimista al respecto”, señaló Fidan durante un foro diplomático realizado en Antalya.

Turquía ve posible extender tregua entre Irán y EE.UU. antes de su vencimiento. En la imagen, Hakan Fidan. Turkish Foreign Ministry

El canciller agregó que aún existen temas pendientes entre Washington y Teherán, aunque evitó entregar detalles. “Quedan algunos puntos por aclarar”, indicó.

Las declaraciones ocurren en medio de los esfuerzos diplomáticos para evitar una nueva escalada en Oriente Medio, luego de semanas de tensión militar entre Irán y Estados Unidos.

Paralelamente, el nuevo presidente de Irak, Nizar Amedi, pidió este domingo a Irán continuar las negociaciones con Washington para consolidar el alto al fuego.

Turquía ve posible extender tregua entre Irán y EE.UU. antes de su vencimiento

Según informó la Presidencia iraquí, Amedi transmitió ese mensaje durante una reunión en Bagdad con el embajador iraní, Mohammad Kazem al Sadegh.

El mandatario iraquí sostuvo que la continuidad del diálogo permitiría “reducir las tensiones y evitar los peligros de la guerra en la región”, además de contribuir “a la paz y la seguridad internacionales”.

Durante el encuentro, ambas autoridades también abordaron la situación de seguridad en Oriente Medio y las relaciones bilaterales entre Irak e Irán.