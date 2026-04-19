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    Pedro Sánchez propondrá a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel

    El presidente español anunció que llevará la iniciativa a Bruselas y argumentó que un gobierno que viola el derecho internacional no puede seguir siendo socio de la Unión Europea.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Pedro Sánchez propondrá a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel Ana Beltran

    El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este domingo que propondrá formalmente a la Unión Europea romper el acuerdo de asociación con Israel, en medio del creciente deterioro de las relaciones entre Madrid y el gobierno israelí.

    Sánchez realizó el anuncio durante un acto político en Gibraleón, en la provincia de Huelva, donde sostuvo que un país que incumple el derecho internacional no puede mantener su actual estatus como socio de la UE.

    “Un gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de la Unión Europea”, afirmó el mandatario español.

    Pedro Sánchez propondrá a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel JACK GUEZ

    La propuesta será presentada el próximo martes en Bruselas, durante la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea, en la que se abordará la situación en Oriente Medio y la relación del bloque con Israel.

    La iniciativa supone un paso más en la presión ejercida por España contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. En los últimos meses, el Ejecutivo español ha endurecido sus críticas a Israel por la ofensiva militar en Gaza y por su participación en la guerra contra Irán.

    Desde marzo, además, España retiró a su embajador en Israel, bloqueó el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones militares estadounidenses e israelíes y ha acusado tanto a Washington como a Tel Aviv de actuar al margen del derecho internacional.

    El acuerdo de asociación entre la UE e Israel, vigente desde 2000, regula las relaciones políticas, económicas y comerciales entre ambas partes. Su artículo 2 establece que el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos es una condición esencial para mantenerlo vigente.

    Pedro Sánchez propondrá a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel

    España ya había pedido esta semana, junto a Irlanda y Eslovenia, que la Unión Europea revisara ese acuerdo ante lo que consideran violaciones reiteradas de derechos humanos por parte de Israel.

    La propuesta de Sánchez, sin embargo, enfrenta obstáculos dentro del bloque. Aunque la mayoría de los países europeos se ha mostrado dispuesta a revisar el acuerdo, países como Hungría se oponen a suspenderlo, lo que podría dificultar alcanzar la unanimidad necesaria.

    Más sobre:Pedro SánchezEspañaUnión EuropeaIsraelEuropa

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