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    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Arsenal en TV y streaming

    Llega uno de los esperados cruces de la Premier League que se desarrolla en el Etihad Stadium este domingo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Arsenal vs Manchester City. Foto referencial de archivo mancity.com

    Continúan los partidos por la Fecha 33 de la Premier League, donde uno de los cruces más esperados es el de Manchester City contra Arsenal.

    Escoltas y líderes de la tabla inglesa se miden este fin de semana, donde los ciudadanos llegan tras alzarse por 3-0 ante Chelsea y sumar triunfos les permitiría alcanzar el primer puesto.

    Por su parte, los Gunners celebraron su paso a semifinales en la Champions League tras eliminar a Sporting, pero en el torneo local vienen de caer por 1-2 ante Bournemouth.

    Cuándo juega Manchester City vs. Arsenal

    El partido de Manchester City contra Arsenal es este domingo 19 de abril, a las 11:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a Manchester City vs. Arsenal

    El partido de Manchester City contra Arsenal se transmite en el canal ESPN.

    En tanto, la Premier League tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueManchester CityArsenalManchester City - ArsenalMan CityMan City - ArsenalDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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