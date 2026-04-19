Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Arsenal en TV y streaming

Continúan los partidos por la Fecha 33 de la Premier League, donde uno de los cruces más esperados es el de Manchester City contra Arsenal.

Escoltas y líderes de la tabla inglesa se miden este fin de semana, donde los ciudadanos llegan tras alzarse por 3-0 ante Chelsea y sumar triunfos les permitiría alcanzar el primer puesto.

Por su parte, los Gunners celebraron su paso a semifinales en la Champions League tras eliminar a Sporting, pero en el torneo local vienen de caer por 1-2 ante Bournemouth.

Cuándo juega Manchester City vs. Arsenal

El partido de Manchester City contra Arsenal es este domingo 19 de abril, a las 11:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Manchester City vs. Arsenal

El partido de Manchester City contra Arsenal se transmite en el canal ESPN .

En tanto, la Premier League tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.