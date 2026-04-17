Roberto Angelini por proyecto Las Salinas: “De haber contado con condiciones más favorables, podría haber avanzado hace años”

El presidente del directorio de Empresas Copec, Roberto Angelini, se refirió en su carta a los accionistas al polémico proyecto Las Salinas de Viña del Mar.

La iniciativa de la Inmobiliaria Las Salinas, filial de Empresas Copec, obtuvo una victoria judicial en octubre pasado, teniendo así el camino despejado para concretarse.

“Tras más de dos décadas de tramitación, recibimos con satisfacción el fallo de la Corte Suprema que despeja el camino para llevar a cabo esta iniciativa. Soñamos con legarle un barrio de vanguardia a esta ciudad y, para ello, realizar un trabajo que sea referente de saneamiento ambiental y regeneración urbana”, enunció Angelini en la misiva de la compañía.

“Impresiona pensar que, de haber contado con condiciones más favorables, este proyecto podría haber avanzado hace años , y este sector de Viña ya tendría otra cara, con enormes espacios de uso público y un gran parque urbano, diseñado con el aporte de arquitectos de prestigio mundial. Eso es lo que nos hemos perdido todo este tiempo”, manifestó.

26/04/2023 JUNTA DE ACCIONISTAS COPEC EN LA FOTO, ROBERTO ANGELINI, EDUARDO NAVARRO, JOSE TOMAS GUZMAN FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

El proyecto Las Salinas contempla edificaciones de mediana altura -para conservar la vista de la ciudad-, un parque central y 40% de espacio público. La compañía estima una inversión a 2040 de US$ 1.300 millones para el desarrollo de la iniciativa.