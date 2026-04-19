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    Bulgaria vota en su octava elección en cinco años con Radev como favorito

    El exmandatario encabeza los sondeos tras dejar la presidencia y prometer una ofensiva contra la corrupción.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bulgaria vota en su octava elección en cinco años con Radev como favorito BORISLAV TROSHEV

    Los ciudadanos de Bulgaria comenzaron a votar este domingo en unas elecciones parlamentarias marcadas por el cansancio político y la incertidumbre, las octavas que celebra el país en apenas cinco años.

    El principal favorito es el expresidente Rumen Radev, quien renunció a la jefatura de Estado en enero para liderar el nuevo bloque de centroizquierda Bulgaria Progresista.

    Según las encuestas previas a la votación, la alianza de Radev podría obtener cerca del 35% de los votos, por delante de las fuerzas conservadoras ligadas al ex primer ministro Boyko Borissov.

    Bulgaria atraviesa una prolongada crisis política desde 2021, cuando masivas protestas contra la corrupción precipitaron la caída del gobierno de Borissov. Desde entonces, el país ha pasado por una sucesión de ejecutivos frágiles y elecciones anticipadas.

    Bulgaria vota en su octava elección en cinco años con Radev como favorito

    Radev, exgeneral y ex piloto de combate de 62 años, ha basado su campaña en la promesa de poner fin a lo que denomina un “modelo de gobierno oligárquico”.

    “Necesitamos, por fin, un camino hacia una Bulgaria democrática, moderna y europea”, declaró el exmandatario tras emitir su voto en Sofía.

    El líder opositor también ha abogado por recomponer los vínculos con Rusia y se ha manifestado en contra de continuar el apoyo militar a Ucrania, posiciones que han generado preocupación entre algunos socios occidentales de Bulgaria.

    Bulgaria vota en su octava elección en cinco años con Radev como favorito

    El ahora candidato respaldó además las nuevas protestas anticorrupción registradas a fines de 2025, que terminaron por derribar al último gobierno apoyado por los conservadores.

    Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 17.00 horas (GMT) y los primeros sondeos a boca de urna se conocerán inmediatamente después. Los resultados oficiales se esperan para el lunes.

    Más sobre:BulgariaEuropaEleccionesRumen Radev

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