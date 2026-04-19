Liga de Naciones: la Roja femenina logra un triunfo vital en Uruguay y mantiene el sueño mundialista

Después de dos derrotas seguidas, ante Argentina y Colombia, la selección chilena femenina no tenía más margen para ceder puntos en su intención de acceder al Mundial de Brasil 2027. O al menos, para llegar al repechaje. Este sábado, logró un triunfo revitalizador. En el Estadio Centenario de Montevideo, la Roja superó por 3-1 a Uruguay, por la séptima jornada de la Liga de Naciones de Conmebol, el torneo que entrega los pasajes a la Copa del Mundo.

El equipo de Luis Mena comenzó abajo en el marcador, porque Pamela González puso el 1-0 para la Celeste, en los 5 minutos. Lo bueno es que la igualdad llegó rápido. En los 9′, Mary Valencia marcó el 1-1. La colombiana nacionalizada chilena fue titular, acompañando a Sonya Keefe en la delantera. En el segundo tiempo, llegarían más emociones, donde se construyó la victoria nacional.

Mena acertó con la inclusión de Vaitiare Pardo, en lugar de Valentina Díaz. La joven atacante de Universidad Católica fue clave porque participó en los dos goles que vendrían. En los 70′, Michelle Olivares Acevedo hizo el 2-1 para la Selección. La acción fue revisada en el VAR y se validó el tanto. Luego, en los 77′, fue la hija de Sebastián Pardo (y sobrina de Mauricio Pinilla) quien hizo el 3-1, cerrando un contragolpe, tras el pase que le filtró Valencia.

Las charrúas terminaron el partido con 10 jugadoras, porque en los 86′ fue expulsada Agustina Gómez. Recibió la tarjeta roja por una falta sobre Vaitiare Pardo, lo que desencadenó una trifulca.

Era fundamental ganar para Chile, toda vez que solo le queda un partido por delante en la Liga de Naciones. Con siete encuentros, la Roja llegó a 10 puntos (tres triunfos, un empate y tres derrotas) y se mantiene en la zona de repechaje al Mundial. Al torneo le quedan dos jornadas por disputar, pero la Selección solo jugará una, porque en la última fecha quedará libre. Cerrará su participación recibiendo a Ecuador, en el mes de junio.

Las ecuatorianas están detrás de las chilenas, a dos puntos. Por lo tanto, esa será otra final, tanto o más importante que la de hoy en Montevideo.