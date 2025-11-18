La íntima celebración de Lawrence Vigouroux después del triunfo de la Roja ante Perú

Lawrence Vigouroux ya puede afirmar con propiedad que es uno de los fijos en la Selección durante la gestión de Nicolás Córdova. El guardameta ha disputado íntegramente los cinco partidos que suma el interinato del estratega: cerró las Eliminatorias, con la caída frente a Brasil y el empate frente Uruguay, y suma tres triunfos en línea: ante Perú, en La Florida; frente a Rusia, en Sochi, y otra vez sobre el combinado incaico en la misma ciudad rusa.

El guardameta del Swansea es, con 31 años, uno de los llamados a aportarle experiencia a un plantel que pretende transformarse en la base de la Roja en el camino hacia el Mundial de 2030. En 2025 alcanzó su mejor nivel, al punto de que Los Cisnes optaron por no correr riesgos respecto de su permanencia en el club y le extendieron el contrato hasta 2028.

La íntima celebración de Lawrence Vigouroux después del triunfo de la Roja

Vigouroux, nacido en Inglaterra, ha dicho que al jugar por Chile está cumpliendo un sueño propio y el de su padre, Hirian, nacido en el país. De hecho, su arribo a la Roja es el corolario de una larga búsqueda y de potentes señales para ser considerado, que suma más de una década. "Es un sueño hecho realidad jugar en el Estadio Nacional. Es el fruto del gran trabajo que he realizado en mi equipo. Quiero agradecerle al cuerpo técnico, a mis compañeros por confiar en mí en estos dos partidos”, declaró a El Deportivo, después del empate ante Uruguay, en Ñuñoa.

Tras la victoria sobre el equipo del Rímac, el guardameta compartió una decidora imagen: aparece junto a Sebastián Mella y Thomas Gillier, los otros dos porteros que convocó Córdova para el viaje a Rusia. Un largo ‘vamos’ en tono exclamativo da cuenta de su felicidad.

Su mejor decisión

Aunque el paso por el Leyton Orient, de la League Two inglesa, le reportó continuidad y el salto a la Premier League, donde integró el Burnley, aunque no disputó ningún partido, el paso por el Swansea, de la Championship, se ha transformado en la mejor decisión de su carrera.

El golero está disputando su segunda temporada en el equipo de Gales, en el que es indiscutido. En la temporada 2024-25 jugó 48 encuentros, considerando 46 de la segunda categoría isleña y otros por dos copas. En la actual ya acumula 15 presencias.

Este año ha recibido 19 goles. En sentido contrario, en una estadística altamente valorada en Inglaterra, ha entregado la valla invicta en tres oportunidades.