Lawrence Vigouroux (31) se percibe conforme, aunque con ganas de seguir batallando por conseguir objetivos importantes. En el Swansea City, de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés y la sexta liga más importante en el mundo, encontró su lugar. El guardameta chileno se acerca a los 50 encuentros defendiendo el arco del equipo galés, en el que recaló después del fallido intento por jugar en la Premier League. El Burnley, que lo había reclutado después de destacadas campañas en el Leyton Orient, nunca le ofreció la opción de debutar.

“Ha sido una campaña decente. Es mi primera vez en este nivel y he disfrutado del desafío. Para mí, es, fácilmente, una de las mejores ligas del mundo”, resalta. En rigor, completa 47 duelos. En la Selección, su nombre ya es habitual en las convocatorias, aunque aún no ha podido debutar.

Lawrence Vigouroux: “Nunca tendré el cariño de otros jugadores, pero jamás renunciaré al sueño de jugar por Chile”

Ha entregado el arco en cero en 14 oportunidades. ¿Le dan mucha importancia a ese registro en Inglaterra?

Es muy importante, pero también lo es destacar que no solo yo tengo la portería en cero, sino todos mis compañeros. He disfrutado jugando con ellos esta temporada

En el Swansea encontró, además, la regularidad que no había tenido en otros equipos, como en el Burnley, que lo llevó a la Premier League. Ha jugado 47 partidos. ¿Qué tan importante ha sido para usted?

La temporada pasada fue la primera vez en cuatro años que no jugué un partido, así que estoy muy agradecido del Swansea por permitirme representar al club durante 47 encuentros esta temporada, especialmente a este nivel, en el que nunca he jugado.

¿Le extraña que en Chile se hable tan poco de usted, considerando que milita en la Championship, una de las seis mejores ligas del mundo?

Creo que es porque es la segunda división de Inglaterra. Los periodistas y la gente de Chile no la entienden. Marcelino (Núñez), Ben (Brereton), Francisco (Sierralta) y yo jugamos en esta liga. Los estadios, la asistencia de hinchas y los complejos son mucho mejores que en la mayor parte del mundo. Igual, no me sorprende que no hablen de mí. Lo entiendo perfectamente.

Recuerdo un posteo en el que salió a confrontar a un periodista por el desconocimiento de su campaña. ¿Le molestó?

Respondí porque él estaba difundiendo noticias falsas. La gente puede tener opiniones sobre mí y eso está bien, pero si lo que dices no es cierto, claro que puedo responder. Que pienses que soy bueno, malo o normal es una opinión, y eso está bien.

Lo más sorprendente vino de Ricardo Gareca, quien reconoció que no lo había visto jugar, pese a que estabas nominado. ¿Se enteró? ¿Le sorprendió?

No, porque hablo con Bruno (Vásquez), el entrenador de arqueros. Mientras yo esté a un buen nivel tendré la oportunidad de llegar a la Selección e intentar quedarme allí. Llegar a la Selección es una cosa, pero mantenerse allí es aún más difícil y tengo que estar en mi mejor nivel todos los días para lograrlo.

Lawrence Vigouroux, en el Swansea. (Foto: @LawrenceV93)

Imagino, igual, que ha podido hablar con Gareca. Para conocerse y por la situación que están pasando en las Eliminatorias. ¿Cómo lo ve?

Tenemos que trabajar duro cada día para intentar alcanzar los objetivos de los playoffs (el repechaje). Tenemos muy buenos jugadores en esta Selección y confío en que lo lograremos. Seguiré creyendo hasta el día en que no podamos clasificarnos oficialmente.

Los dos últimos resultados no ayudan mucho. El calendario es complejo, con rivales y salidas difíciles. ¿Cómo quedó el ánimo del equipo después de la caída ante Paraguay y el empate ante Ecuador?

Sabemos lo que tenemos que hacer para lograr el repechaje. Tenemos que mantenernos con los pies en la tierra. Nos quedan cuatro finales y vamos a dar todo para lograr nuestros objetivos.

¿Qué ha significado para usted estar, ya más frecuentemente, en la Selección?

Es un sueño formar parte de esta Selección. Siempre lo ha sido, desde pequeño. Quiero ayudar a que esta Selección vuelva a ser una de las mejores del mundo.

¿Quedó abierta la disputa por el arco después del retiro de Claudio Bravo? ¿Puede atajar cualquiera de los que han sido llamados?

Claudio Bravo siempre será el mejor arquero de Chile. Es un referente para todos nosotros. Creo en todos los arqueros que han sido elegidos en este ciclo. Algunos, como Vicente Reyes, tienen un potencial increíble. Yo, Brayan Cortés y Gabriel Castellón estamos listos ahora, y, para mí, somos tres muy buenos porteros para elegir. Confío en quien elija el entrenador.

Finalmente, ¿qué tan cerca o lejos ve el día en que en Chile se hable de usted y que Gareca ya no muestre el desconocimiento del que le hablé al convocarlo?

Creo que por haber estado en la Sub 20 y no haber jugado nunca, y luego haberme ido a Everton y no haber jugado, nunca tendré el cariño de la gente que otros jugadores. Lo entiendo perfectamente. Pero jamás renunciaré a mi sueño de llevar la camiseta de Chile. Me costó muchísimo llegar a este nivel con el Swansea City y ha sido fantástico estar con Chile. Tengo que ir paso a paso.