El sueño cumplido de Lawrence Vigouroux, la sorpresa de la lista de Gareca en la Roja

La aparición de Lawrence Vigouroux en la lista de la Selección que afrontará el reinicio de las Eliminatorias, con los compromisos frente a Argentina y Bolivia, fue una de las grandes sorpresas que ofreció Ricardo Gareca. Sin Claudio Bravo, a quien el técnico llevó a la Copa América, pero descartó de este listado por la inactividad en la que está después del torneo continental, el arco de Chile se abrió a las postulaciones para encontrar al sucesor del capitán del ciclo más exitoso que ha tenido el combinado nacional en toda su historia. Teóricamente, Gabriel Arias corre con cierta ventaja, porque es el golero que más convence al Tigre. Brayan Cortés llega avalado por las campañas que ha cumplido en Colo Colo. En la actual, el iquiqueño está instalado con los albos entre los ocho mejores de América. El Cacique es cuartofinalista en la Copa Libertadores y espera a River Plate.

Vigouroux cumple un sueño. Nació en Inglaterra, pero es chileno. Se siente así. Primero, porque heredó la nacionalidad de su padre, Hirian. Y, fundamentalmente, por una decisión personal, que le llevó a construir su identidad a partir de la chilenidad. De hecho, apenas se conoció la convocatoria, comenzó a circular una imagen en la que que se le ve de niño, eufórico, celebrando ataviado con una réplica de la camiseta que la Roja utilizó en el Mundial de Francia, en 1998. Para ese evento, tenía cinco años. En 2012 tuvo su primer contacto con la Roja. Mario Salas lo consideró en la Sub 20 que se preparaba para el Sudamericano de la categoría. No fue citado para el evento continental. Tampoco para el Mundial de Turquía, en 2013. Había estado en la lista larga para la Copa América.

Vuelta larga

El guardameta llega a la Roja con el aval de una larga carrera, que en Chile supo del paso por Everton en 2019, en el que no actuó, pero en el que tuvo que convivir con el estallido social. “La gente se amotinaba todos los días y no sabía por qué. Fue bastante aterrador”, recordó esta semana, en BBC Sports Wales. El recorrido continuó, con luces y sombras El paso por el Leyton Orient fue brillante. Incluyó el ascenso y el cumplimiento de otro sueño. El año pasado, de hecho, fue fichado por el Burnley, que había ingresado a la Premier League, aunque Vincent Kompany no le dio la posibilidad de jugar. El equipo descendió. Este año se sumó al Swansea, equipo galés que milita en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, un certamen que es considerado, de igual forma, como uno de los más competitivos del mundo. En Los Cisnes se reencontró con Luke Williams, el técnico que le había catapultado en el Swindon Town, de la League Two, la cuarta categoría en el orden de ligas inglesas.

Este domingo, Vigouroux disputó el clásico del principado, frente al Cardiff City. Jugó todo el partido y nada pudo hacer para evitar el gol de Callum Robinson, en los 79′, producto de un letal contraataque. El partido terminó igualado 1-1. Su participación en el juego se remitió a un par de controles relativamente cómodos y a la distribución del balón con los pies, uno de los aspectos que más suele trabajar. Realizó cesiones en corto y balonazos largos, en el estilo en que se practica el balompié en esa zona del mundo.

Desde que llegó a su nuevo club, ha jugado en tres encuentros en la Championship: la caída por la cuenta mínima ante el Middelsbrough, el triunfo por 3-0 sobre el Preston North End y la igualdad de ayer ante el Cardiff. Por la Carabao Cup, jugó íntegramente el choque en que su escuadra venció por 3-1 al Gillingham.

Habla español

Vigouroux llegará a Juan Pinto Durán mucho más que de un modo testimonial. Quiere dar cuenta de su evolución y pelear decididamente por un puesto. Se ha preparado durante años para ese propósito. Al margen de lo deportivo y del interés que tiene por el fútbol nacional (se declara abiertamente hincha de Colo Colo) y por la cultura del país, por razones familiares, entiende el español y lo habla con cierta corrección, un factor que Gareca y su staff consideran clave. De hecho, fue una de las exigencias que le plantearon a Ben Brereton. “He aprendido más, entiendo más. Para mí es importante hablarlo. Ahora voy a aprender a hablar como chileno... Mi papá me enseña. Estará conmigo dos semanas para acompañarme y es importante también. Después se va a Londres. Es bueno, porque mi cabeza estará puesta en el fútbol. Él está feliz también. Mi papá quería que yo jugará acá”, declaró a El Deportivo en 2019, cuando llegó a Everton. Reinaldo Rueda le había exigido jugar en un torneo más exigente que las categorías promocionales del fútbol inglés. El colombiano le citó en octubre de 2018, para los amistosos ante Perú y México.

En ese tiempo, reconocía a Bravo como uno de sus modelos. “Claudio Bravo sigue siendo uno de mis referentes, sobre todo por su juego con los pies”, decía. Ahora, justamente, le toca aspirar a convertirse en uno de sus relevos.

De sus compañeros de convocatoria también tenía información. “Con Gabriel (Arias) y Brayan (Cortés) también aprendo mucho. Han jugado mucho en la liga chilena y en Argentina. Gabriel ha sido campeón con Racing. Yo siempre quiero aprender de todos”, insistía.