Los sorpresivos descargos de Lawrence Vigouroux tras su paso por la Roja

Lawrence Vigouroux se descarga por las redes sociales. El arquero del Swansea City, que ha sido parte de las últimas convocatorias de la Roja, se lanza contra la prensa. “Si los periodistas quieren decir que no soy lo suficientemente bueno para la Selección, lo entiendo, porque el fútbol es un juego de opiniones”, disparó a través de su cuenta de X. “Hazlo con hechos y no con mentiras. Amo nuestro país y ser llamado es un sueño para mí”, complementó en el mismo texto. Las acusaciones del golero sorprenden, al tratarse de un jugador que no suele hablar mucho en sus apariciones en el país.

Durante los últimos meses, el guardameta de 31 años ha logrado ganarse un puesto en su club. Lo hace luego de años rebotando en diversas instituciones, con rendimientos dispares, logrando ser titular en algunos clubes y suplente en otros. Casi todos de el Reino Unido, aunque tuvo una breve estadía en Everton de Viña del Mar. Claro que en el equipo de la Quinta Región nunca logró hacerse de la titularidad y partió sin haber debutado.

Vigouroux, en acción.

En la Selección, en tanto, su historia es de larga data. Pero tampoco nunca se ha calzado la camiseta de titular. Primero fue convocado por Mario Salas para el Sudamericano Sub 20 de 2013, donde fue suplente de Darío Melo. A La Roja adulta lo llamó Reinaldo Rueda en su momento y ahora Ricardo Gareca. Con ninguno ha jugado, eso sí. De hecho, cuando optó por incluirlo en su convocatoria, el Tigre reconoció que no sabía mucho de él.

“A Vigouroux no lo conozco tanto, de haberlo visto nada más. Pero confío en el colaborador de arqueros, Bruno Vásquez, quien tiene un conocimiento más profundo. La convocatoria de él está estrictamente ligada a lo que pude observar, a lo que me pudieron explicar y al conocimiento que tiene mi colaborador de arqueros”, señaló el DT.