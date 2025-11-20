BLACK SALE $990
    Todo se definirá en Calama: Santiago Wanderers y Cobreloa no se sacan ventaja en la liguilla del Ascenso

    En Valparaíso se abrió la llave entre porteños y mineros, duelo que perfectamente puede ser de Primera División, por la historia de ambos. Fue un empate 2-2, dejando un panorama abierto de cara a la revancha del próximo domingo, en el Zorros del Desierto.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    Wanderers y Cobreloa empataron en Valparaíso. Foto: Photosport.

    El duelo más atractivo de la Liguilla del Ascenso, por la historia de ambos. Perfectamente, un choque entre Santiago Wanderers y Cobreloa puede ser de Primera División, evocando otras épocas, sin embargo la coyuntura es distinta y solo uno de ellos seguirá con la ilusión de volver a la máxima categoría. Este miércoles, en Valparaíso, igualaron 2-2 en la ida de la llave de cuartos de final.

    Los caturros finalizaron octavos en la tabla general, justo en el corte para clasificar a la postemporada. Como local, su balance era de 23 puntos en 15 partidos, siendo anfitrión, en casi toda la campaña, en Quillota. Por contraparte, los naranjas acabaron en la tercera posición, sexto en la tabla de rendimiento como visitante, con 19 unidades en 15 encuentros.

    El DT César Bravo se vio obligado a rearmar su defensa minutos antes del inicio, porque el capitán Rodolfo González sintió molestias durante el calentamiento y quedó fuera del once titular. Lo relevó el mundialista Sub 20 Patricio Romero.

    En el primer tiempo, la paridad mandó. Aunque el marcador se haya movido, los primeros 45 minutos no brindaron demasiadas emociones en las áreas y la zona del mediocampo era donde se disputaba el juego. Cobreloa fue, levemente, más incisivo, gracias a las acciones de Álex Valdés por la izquierda. En los 36′, el portero local Eduardo Miranda contuvo un remate que sufrió un desvío. Al minuto siguiente, un cabezazo de Leandro Navarro se fue desviado por poco.

    Al filo del descanso, Wanderers desequilibró. Ethan Espinoza marcó el 1-0 para los verdes, con un remate de zurda tras un gran pase filtrado de Jorge Luna.

    El complemento fue mucho más animado y abierto, con un tránsito más rápido. Cobreloa llegó al empate casi en la reanudación del juego. En los 49′, Álex Valdés puso el 1-1 apareciendo solo por el segundo poste, cerrando una jugada iniciada por la derecha del ataque minero.

    A la hora de partido, los caturros retoman la ventaja, con una dosis de fortuna. Hay un tiro de esquina y el portero Hugo Araya sale mal, y el balón se lo lleva por delante Gerardo Navarrete, quien anota un autogol. Aunque Camilo Astroza salió festejando, lo concreto es que fue en contra del exvolante de O’Higgins, para el 2-1.

    Como el trámite fue repartido, las acciones iban de lado a lado. En los 72′, Iván Ledezma convirtió el empate para la visita, sin embargo fue anulado tras la revisión del VAR, por una posición de adelanto del propio anotador. Después habría otro tanto anulado, para Wanderers. A 10′ del final, Cobreloa llegó al 2-2 gracias al zaguero Agustín Heredia.

    Una llave totalmente abierta tendrá su duelo de vuelta este domingo, a las 18.00 horas, en el estadio Zorros del Desierto de Calama. En el eventual caso de que avanzaran los porteños, al ser los peores clasificados a la liguilla, se enfrentarían sí o sí en semifinales a Copiapó, el mejor ubicado (2º) y que espera por entrar en el mini torneo. Si pasan los naranjas, habrá que esperar por la definición de las otras llaves.

