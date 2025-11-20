Daniel Garnero critica las pausas en la Liga de Primera: “Hay ansiedad de que el torneo se detiene por distintos motivos”.

Universidad Católica enfrenta este sábado a Palestino, desde las 20.30 horas en el Claro Arena, en un duelo clave de la recta final de la Liga de Primera. En la antesala del duelo, el técnico Daniel Garnero abordó el rendimiento del equipo desde su llegada y la proyección de juveniles, además del mercado de pases, tema que prefirió postergar hasta que se defina el Chile 2.

El entrenador valoró la semana de trabajo, marcada por el regreso de Gary Medel y la disponibilidad de Alfred Canales y Jhojan Valencia. “Me encanta cuando logras consolidar un equipo porque las cosas van bien. Lamentablemente acá las cosas van bien, pero por distintos motivos no podemos repetir y no es bueno eso a mi entender”, dijo.

De todas formas, adelantó menos variaciones respecto de partidos previos: “El ingreso de Gary nos da jerarquía y personalidad. Pudimos hacer una muy buena semana de trabajo pensando en un partido muy difícil”.

Garnero, DT de la UC. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Sobre la preparación para enfrentar a Palestino, el DT hizo hincapié en el contexto competitivo de la UC, que llega con buenos resultados pero tras una pausa que, según él, interrumpe el ritmo ideal de competencia. “Hay una cierta ansiedad de que el torneo se detiene por distintos motivos. Cuando entras en la recta final y obtienes buenos resultados, está muy bueno competir seguido”, explicó.

Aun así, aseguró que el plantel mantiene buenas sensaciones. “Estamos atravesando un buen momento. Llegamos de una muy buena manera y no dependiendo de nadie, que eso ayuda mucho a nuestras ganas, a nuestros deseos y a nuestro compromiso”, señaló.

Consultado por el alza en el rendimiento, tanto colectivo como individual, Garnero reiteró que su primera tarea fue recuperar niveles internos. “Cuando llega un entrenador, lo primero es tratar de levantar los niveles individuales. Eso es fundamental para lograr cualquier objetivo colectivo”, sostuvo.

Destacó también la mejora en funcionamiento y volumen de juego: “El partido anterior lo hicimos muy bien. Generamos muchas aproximaciones. Es más a lo que buscamos: dominar, controlar y generar situaciones”.

En pleno cierre del torneo, surgió el tema del mercado de pases y la diferencia presupuestaria entre clasificar a Copa Sudamericana o la Libertadores. Garnero evitó cualquier distracción: “No podemos desenfocar de lograr ese Chile 2. Me gustaría hablar en potencial, pero a mí me gusta ser realista. Lo más importante que tengo en la cabeza es el sábado”.

También advirtió que la planificación dependerá de la resolución del certamen y de los contratos que finalizan. “A todos nos sirve que Católica sea Chile 2, al que se queda y al que se va”, remarcó.

Respecto a los juveniles Vicente Cárcamo y Nicolás Letelier, quienes firmaron su primer contrato profesional, el técnico afirmó que su presencia en el primer equipo responde tanto al mérito como a la necesidad. “Somos poquitos en el plantel. Estas incorporaciones son por necesidad y por mérito. Si necesitamos que participen, van a participar”, afirmó.

Añadió que sus tiempos de maduración varían según posición y competencia interna: “Hay chicos que conviven con un consagrado en su puesto y es más difícil. Hay que llevarlos con el tiempo adecuado”.

Con tres fechas por disputar y la opción directa de ir a la fase previa de Copa Libertadores, Garnero cerró reiterando que no habrá distracciones. “Vayamos por partes. Lo más importante hoy es el sábado”, sentenció.