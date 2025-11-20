BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Daniel Garnero critica las pausas en la Liga de Primera: “Hay ansiedad de que el torneo se detiene por distintos motivos”

    El DT de la UC abordó el momento de su equipo y anticipó cómo llegan a la recta final en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Daniel Garnero critica las pausas en la Liga de Primera: “Hay ansiedad de que el torneo se detiene por distintos motivos”. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Universidad Católica enfrenta este sábado a Palestino, desde las 20.30 horas en el Claro Arena, en un duelo clave de la recta final de la Liga de Primera. En la antesala del duelo, el técnico Daniel Garnero abordó el rendimiento del equipo desde su llegada y la proyección de juveniles, además del mercado de pases, tema que prefirió postergar hasta que se defina el Chile 2.

    El entrenador valoró la semana de trabajo, marcada por el regreso de Gary Medel y la disponibilidad de Alfred Canales y Jhojan Valencia. “Me encanta cuando logras consolidar un equipo porque las cosas van bien. Lamentablemente acá las cosas van bien, pero por distintos motivos no podemos repetir y no es bueno eso a mi entender”, dijo.

    De todas formas, adelantó menos variaciones respecto de partidos previos: “El ingreso de Gary nos da jerarquía y personalidad. Pudimos hacer una muy buena semana de trabajo pensando en un partido muy difícil”.

    Garnero, DT de la UC. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Sobre la preparación para enfrentar a Palestino, el DT hizo hincapié en el contexto competitivo de la UC, que llega con buenos resultados pero tras una pausa que, según él, interrumpe el ritmo ideal de competencia. “Hay una cierta ansiedad de que el torneo se detiene por distintos motivos. Cuando entras en la recta final y obtienes buenos resultados, está muy bueno competir seguido”, explicó.

    Aun así, aseguró que el plantel mantiene buenas sensaciones. “Estamos atravesando un buen momento. Llegamos de una muy buena manera y no dependiendo de nadie, que eso ayuda mucho a nuestras ganas, a nuestros deseos y a nuestro compromiso”, señaló.

    Consultado por el alza en el rendimiento, tanto colectivo como individual, Garnero reiteró que su primera tarea fue recuperar niveles internos. “Cuando llega un entrenador, lo primero es tratar de levantar los niveles individuales. Eso es fundamental para lograr cualquier objetivo colectivo”, sostuvo.

    Destacó también la mejora en funcionamiento y volumen de juego: “El partido anterior lo hicimos muy bien. Generamos muchas aproximaciones. Es más a lo que buscamos: dominar, controlar y generar situaciones”.

    En pleno cierre del torneo, surgió el tema del mercado de pases y la diferencia presupuestaria entre clasificar a Copa Sudamericana o la Libertadores. Garnero evitó cualquier distracción: “No podemos desenfocar de lograr ese Chile 2. Me gustaría hablar en potencial, pero a mí me gusta ser realista. Lo más importante que tengo en la cabeza es el sábado”.

    También advirtió que la planificación dependerá de la resolución del certamen y de los contratos que finalizan. “A todos nos sirve que Católica sea Chile 2, al que se queda y al que se va”, remarcó.

    Respecto a los juveniles Vicente Cárcamo y Nicolás Letelier, quienes firmaron su primer contrato profesional, el técnico afirmó que su presencia en el primer equipo responde tanto al mérito como a la necesidad. “Somos poquitos en el plantel. Estas incorporaciones son por necesidad y por mérito. Si necesitamos que participen, van a participar”, afirmó.

    Añadió que sus tiempos de maduración varían según posición y competencia interna: “Hay chicos que conviven con un consagrado en su puesto y es más difícil. Hay que llevarlos con el tiempo adecuado”.

    Con tres fechas por disputar y la opción directa de ir a la fase previa de Copa Libertadores, Garnero cerró reiterando que no habrá distracciones. “Vayamos por partes. Lo más importante hoy es el sábado”, sentenció.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaCruzadosDaniel Garnero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém

    Homicidio calificado: condenan a 16 y 10 años de cárcel a exmarinos que propinaron mortal golpiza a Milton Domínguez

    Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.

    Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”

    Kast refuerza su disposición a reunirse con Parisi de cara al balotaje y aborda vinculación a Araya en trama bielorrusa

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Homicidio calificado: condenan a 16 y 10 años de cárcel a exmarinos que propinaron mortal golpiza a Milton Domínguez
    Chile

    Homicidio calificado: condenan a 16 y 10 años de cárcel a exmarinos que propinaron mortal golpiza a Milton Domínguez

    Kast refuerza su disposición a reunirse con Parisi de cara al balotaje y aborda vinculación a Araya en trama bielorrusa

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”

    Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.
    Negocios

    Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Ray Dalio, referente mundial de las inversiones, asegura que hay una burbuja por la IA, pero no llama al pánico

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’
    Tendencias

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    Crece la polémica: Estudiantes desmiente a la AFA por inédito título otorgado al Rosario Central de Holan y Di María
    El Deportivo

    Crece la polémica: Estudiantes desmiente a la AFA por inédito título otorgado al Rosario Central de Holan y Di María

    Chupete se coloca el buzo: Humberto Suazo es confirmado como el nuevo técnico de San Luis

    Vuelco en la Primera B: le devuelven la licencia de clubes a San Marcos de Arica

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém
    Mundo

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém

    Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores