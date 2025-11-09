OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras los triunfos de la UC, Colo Colo y O’Higgins

    Cruzados y rancagüinos ganaron, por lo que mantienen la distancia pensando en el Chile 2. A su vez, los albos siguen al acecho de cara a la Sudamericana 2026.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    O'Higgins sigue en la pelea por el Chile 2. Foto: Photosport.

    A cuatro fechas del final de la Liga de Primera 2025, es época de definiciones, arriba y abajo. El Torneo Nacional entró en tierra derecha y cada partido tiene implicancias. Con Coquimbo Unido como el campeón, lo que falta es la clasificación a las copas y los descensos.

    Universidad Católica venció por 1-0 a Deportes La Serena, en La Portada, y sigue firme en la segunda posición del campeonato, que da la codiciada plaza de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026. El único gol fue de Fernando Zampedri, el pentagoleador del fútbol chileno, que va en busca del “hexa”.

    En Santa Laura, Colo Colo derrotó 2-1 a Unión Española, manteniéndose al acecho en la búsqueda de entrar en la zona de clasificación para la Copa Sudamericana. Luego del resultado, Miguel Ramírez dejó la banca hispana.

    En La Cisterna, Coquimbo sigue con su tranco victorioso, al superar a Palestino. Los piratas están a un triunfo de alcanzar el récord del Ballet Azul. Tropiezo para los árabes, que quedaron a seis puntos de la UC.

    La jornada del sábado se cerró con el 4-2 de O’Higgins sobre Ñublense, en Rancagua. Los celestes no le pierden pisada a los cruzados, en la pelea por el Chile 2.

    Así quedó la tabla de posiciones:

    Liga de Primera / Fecha 27

    Viernes

    Unión La Calera 1-2 Iquique

    Sábado

    La Serena 0-1 U. Católica

    Unión Española 1-2 Colo Colo

    Palestino 1-2 Coquimbo Unido

    O’Higgins 4-2 Ñublense

    Domingo

    15.00 Huachipato - Audax Italiano

    17.30 U. de Chile - Limache

    20.00 Cobresal - Everton

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraTabla de posicionesChile 2La UCColo ColoCoquimbo UnidoO'Higgins

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolivia y Estados Unidos anuncian el restablecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores

    Banda británica Massive Attack asiste a partido de Palestino antes de su show en el Fauna Primavera

    Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda

    Por qué no me atreví a ser presidente: un relato de Jaime Bayly

    Alfredo Andonie, escritor: “La izquierda de los 70 fue mucho más dura con la homosexualidad, había una homofobia muy grande”

    Revisiones

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    3.
    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    4.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    5.
    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú
    Chile

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú

    “Basta de ataques”: oposición carga contra el gobierno tras atentado incendiario en La Araucanía

    Boric asiste a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia y llama a fortalecer el trabajo en conjunto en control fronterizo

    Tres fantasmas que rondan esta elección
    Negocios

    Tres fantasmas que rondan esta elección

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras los triunfos de la UC, Colo Colo y O’Higgins
    El Deportivo

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras los triunfos de la UC, Colo Colo y O’Higgins

    O’Higgins lo da vuelta ante Ñublense y no le pierde el rastro a la UC en busca del Chile 2

    Parisi, Enríquez-Ominami, Artés y Mayne-Nicholls: los planes para el deporte de los aspirantes a La Moneda

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Banda británica Massive Attack asiste a partido de Palestino antes de su show en el Fauna Primavera
    Cultura y entretención

    Banda británica Massive Attack asiste a partido de Palestino antes de su show en el Fauna Primavera

    Por qué no me atreví a ser presidente: un relato de Jaime Bayly

    Alfredo Andonie, escritor: “La izquierda de los 70 fue mucho más dura con la homosexualidad, había una homofobia muy grande”

    Bolivia y Estados Unidos anuncian el restablecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores
    Mundo

    Bolivia y Estados Unidos anuncian el restablecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores

    Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda

    EE.UU.: Al menos cuatro muertos y once heridos por atropello masivo tras una persecución policial en Florida

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego