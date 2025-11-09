Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras los triunfos de la UC, Colo Colo y O’Higgins

A cuatro fechas del final de la Liga de Primera 2025, es época de definiciones, arriba y abajo. El Torneo Nacional entró en tierra derecha y cada partido tiene implicancias. Con Coquimbo Unido como el campeón, lo que falta es la clasificación a las copas y los descensos.

Universidad Católica venció por 1-0 a Deportes La Serena, en La Portada, y sigue firme en la segunda posición del campeonato, que da la codiciada plaza de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026. El único gol fue de Fernando Zampedri, el pentagoleador del fútbol chileno, que va en busca del “hexa”.

En Santa Laura, Colo Colo derrotó 2-1 a Unión Española, manteniéndose al acecho en la búsqueda de entrar en la zona de clasificación para la Copa Sudamericana. Luego del resultado, Miguel Ramírez dejó la banca hispana.

En La Cisterna, Coquimbo sigue con su tranco victorioso, al superar a Palestino. Los piratas están a un triunfo de alcanzar el récord del Ballet Azul. Tropiezo para los árabes, que quedaron a seis puntos de la UC.

La jornada del sábado se cerró con el 4-2 de O’Higgins sobre Ñublense, en Rancagua. Los celestes no le pierden pisada a los cruzados, en la pelea por el Chile 2.

Así quedó la tabla de posiciones:

Liga de Primera / Fecha 27

Viernes

Unión La Calera 1-2 Iquique

Sábado

La Serena 0-1 U. Católica

Unión Española 1-2 Colo Colo

Palestino 1-2 Coquimbo Unido

O’Higgins 4-2 Ñublense

Domingo

15.00 Huachipato - Audax Italiano

17.30 U. de Chile - Limache

20.00 Cobresal - Everton