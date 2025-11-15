Palestino lamenta la baja de Sebastián Pérez por el resto de la temporada

Palestino es uno de los equipos que se juega mucho en el cierre de la Liga de Primera, en el afán de clasificar a alguna copa internacional. El cuadro árabe está en el quinto lugar de la tabla con 45 puntos, alcanzando momentáneamente una plaza para la próxima Copa Sudamericana. Sin embargo, sigue con opciones de Libertadores. Está a cinco unidades del tercero, O’Higgins, con nueve por disputar.

Lamentablemente para las pretensiones de Lucas Bovaglio y compañía, el elenco de La Cisterna sufrió una baja importante para la recta final del campeonato. Es su arquero titular, Sebastián Pérez, debido a una lesión que le impedirá jugar las tres jornadas que quedan en el certamen de Primera División.

“Informamos que Sebastián Pérez sufrió una fractura de antebrazo que lo dejará inhabilitado para lo que resta de temporada”, menciona el parte médico emitido por Palestino durante este viernes. Además, se detalló que “el jugador fue operado con éxito y empezará su etapa de recuperación en el club”. La publicación fue acompañada por una imagen del Zanahoria en la clínica y usando un cabestrillo.

El portero nacido en la cantera de Everton ha jugado todos los partidos de la Liga 2025: 2430 minutos disputados en 27 encuentros. Tomando como referencia los datos de Sofascore, Pérez es el segundo golero con mayor cantidad de atajadas en el Torneo Nacional, con 90. Solo está detrás de Tomás Ahumada, de Audax Italiano, con 96. También registra ocho vallas invictas.

El Zanahoria no podrá volver a la precordillera para enfrentar a su exclub. Después del receso de la fecha FIFA y las elecciones, Palestino tiene que visitar a Universidad Católica en el Claro Arena, en un duelo vital para la clasificación a las copas. El técnico Bovaglio tendrá que decidir entre Sebastián Salas y Dixon Contreras, los otros goleros del primer equipo, para relevar a Sebastián Pérez.