    Las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera

    A tres jornadas para el término, el Torneo Nacional promete una definición electrizante.

    Carlos Tapia 
    Las “finales” por las copas y el descenso que animarán el infartante desenlace de la Liga de Primera. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    El Campeonato Nacional 2025 está al día. Este domingo finalizó la fecha 27 de la Liga de Primera y se acerca la definición de las luchas por entrar a copas internacionales y el descenso.

    La pelea por el Chile 2 está muy cerrada. Al día de hoy, Universidad Católica (51 puntos) está capturando esa plaza directa para la Libertadores, codiciada en lo deportivo como también en lo económico. Pero al acecho se encuentran O’Higgins (50) y la U (48). El factor de la diferencia de gol puede marcar la definición, en caso de igualdad de puntaje. En ese sentido, los azules tienen ventaja (+24).

    Si la lucha continúa así de ajustada, lo que suceda en la jornada 28 puede ser determinante. Después de la fecha FIFA y las elecciones, en la antepenúltima jornada habrá dos duelos directos: UC vs. Palestino y O’Higgins vs. U. de Chile. Los cruzados vencieron a La Serena en la última fecha. Luego de recibir a los árabes, van al sur para chocar con Huachipato y cierran en casa contra La Calera. Por su parte, la U le ganó a Limache este domingo. Luego de ir a Rancagua, en la penúltima se cruza con el campeón Coquimbo y cierra de visita ante Iquique.

    Los involucrados no solo tienen como horizonte el Chile 2, sino que también pueden apostar al Chile 3, que entrará en la fase 2 de la Libertadores. ¿Qué sucede con el Chile 4? Será el ganador de la Copa Chile, cuya final la disputarán Huachipato y Limache. Si los tomateros llegaran a vencer, tendrían que mantenerse en Primera División para jugar el máximo torneo del continente. Si bajan, estarán impedidos de participar.

    La U tuvo una remontada clave para sus aspiraciones DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La clasificación a la Copa Sudamericana también es un aspecto de interés para los clubes. Hoy, estos cupos son ocupados por la U (4º), Palestino (5º), Cobresal (6º) y Audax Italiano (7º). Colo Colo (8º) está rasguñando por sostenerse en la lucha. El Cacique debe poner foco en alcanzar a Audax. Son dos puntos los que distancian a albos con audinos, y precisamente deben enfrentarse en la última fecha del torneo, el fin de semana del 6 y 7 de diciembre. Pero antes, los pupilos de Fernando Ortiz tienen otra “final”: contra Cobresal, en El Salvador. Será en la 29ª jornada.

    El descenso

    En la zona roja, Deportes Iquique (18) sumó tres puntos claves ante La Calera. Unión Española (21) está penúltima. Limache (22) también está asustado con el fantasma del descenso. Everton (26), que le ganó a Cobresal el domingo, y La Serena (27) tienen un poco más de aire. La fecha 28, después de los amistosos de la Selección, promete un choque de alto voltaje, porque Limache recibirá a Unión Española. Los hispanos, que tienen una mala diferencia de gol (-20), cerrarán el torneo recibiendo a O’Higgins y visitando a Coquimbo.

    Limache, tendrá, luego de chocar con Unión, visitará a La Calera y recibirá a La Serena para terminar el campeonato.

    FútbolLiga de PrimeraFútbol nacionalChile 2Chile 3Fútbol ChilenoCopa LibertadoresCopa SudamericanaDescensoUniversidad de ChileUniversidad CatólicaColo ColoDeportes IquiqueDeportes LimacheEvertonO'Higgins

