La queja de Nicolás Córdova tras el triunfo de Chile ante Rusia: “A veces, es triste escuchar o leer lo que ha salido”

Nicolás Córdova necesitaba un triunfo, tras su mal desempeño en el Mundial Sub 20. Lo consiguió ante Rusia y, por supuesto, no pudo olvidarse de sus detractores. “Nosotros estamos bien. A veces es triste leer y escuchar lo que ha salido. Hace daño. La crítica por la parte futbolística está bien, es parte del juego. Pero mentir y calumniar a las personas, que es lo que se ha hecho con este cuerpo técnico, es muy injusto. Y eso podría hacerlo a uno replantearse en el lugar dónde está o hacerlo tambalear”, confesó después del triunfo sobre los europeos.

“Competir a este nivel es súper importante y es determinante que aparezcan jugadores nuevos... Una de las cosas que me encomendaron es darle continuidad a un grupo de jugadores jóvenes, porque el próximo Mundial es el 2030 y aunque a veces parece que el fútbol joven está mal, no lo está, por lo que queremos dejarle al técnico que venga el próximo año futbolistas con los cuales trabajar”, aseguró el adiestrador interino del Equipo de Todos.

Una construcción que demora

El DT abordó el proceso que lidera. “Entre medio de esa construcción que se demora mucho, debemos jugar torneos. Pero lo que más nos preocupa a nosotros es preparar jugadores para que estén en la Selección. Cambio ganar por todo eso. Porque si el elenco mayor está bien, nosotros abajo estaremos bien. Sé que es difícil que la gente lo entienda, pero ese es nuestro objetivo y lo perseguiremos hasta que nos digan que no seguimos al mando", planteó.

Córdova también analizó el encuentro ante los euroasiáticos. “Uno de los ítems que mejor funcionó fue la parte defensiva y sabíamos que en las recuperaciones podíamos hacer daño y así fue. En dos presiones bien articuladas pudimos concretar y estoy muy contento con lo que hicieron los jugadores”, valoró.

Por último, elogió al rival. “Hay mucho jugadores rusos de gran nivel y nos costó mucho iniciar le partido porque su velocidad era muy alta y creo que la rusa es una muy buena selección”, concluyó.