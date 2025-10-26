SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Eduard Bello resume la satisfacción de la UC: “Es una locura lo que venimos haciendo en el torneo”

Los cruzados vencieron por 1-0 a la U y sumaron su séptima victoria consecutiva. “El profe encontró la base de nuestro juego y sacó el mejor potencial de cada uno de nosotros”, aseguró el delantero venezolano.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Eduard Bello destacó la importancia del triunfo de la UC sobre la U. FOTO: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Universidad Católica sumó su séptima victoria en línea. Una con un sabor mucho más dulce después de ganar por la cuenta mínima a Universidad de Chile, tras jugar casi 40 minutos con un jugador menos.

“Es una alegría tremenda para nosotros. Por la manera en que se dio el partido y porque nunca nos rendimos, además de la felicidad de ganar un clásico. Al margen del jugador menos, el espectáculo te lleva a dejar todo frente a nuestro público y en nuestra cancha. Seguimos buscando el partido y logramos el gol”, aseguró el atacante Eduard Bello a TNT Sports.

Además, el atacante venezolano se refirió a la seguidilla de ocho partidos en los que el equipo de la franja no conoce la derrota. Racha que lo tiene más cerca del subcampeonato que lo depositará en la próxima Copa Libertadores.

“Esto es maravilloso, es una locura lo que venimos haciendo en el torneo. Ahora tenemos que jugar contra O’Higgins, un rival directo, pero siempre con los pies sobre la tierra, vamos partido a partido”, aseguró el exjugador de Deportes Antofagasta.

Consultado por el trabajo del técnico Daniel Garnero, el delantero aseguró que “el buen ambiente del grupo hoy en día es maravilloso más allá de que del juego. El profe encontró la base de nuestro juego y sacó el mejor potencial de cada uno de nosotros”.

En la misma línea, el autor de la única cifra Alfred Canales confirmó que “hoy se me dio el gol y estoy muy contento por eso y por la victoria. Sé que tengo que aprovechar mi pegada. Estuve un poco cargado por una lesión muscular, pero poco a poco me he sentido mejor”.

Consultado sobre la importancia de la victoria, el exmediocampista de Magallanes agregó que “debemos estar preparados para cualquier circunstancia y sabíamos que con un jugador menos se corre el doble, gracias a Dios se nos dio la victoria. El objetivo es el Chile 2 está en nuestras manos y estamos trabajado para cumplirlo”.

Más sobre:FútbolClásico UniversitarioUniversidad de ChileUniversidad CatólicaEduard BelloAlfred Canales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros

Investigan en Arica circunstancias en que hombre habría quedado en riesgo vital con lesión en su cabeza

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Controlan incendio registrado en cité de Barrio Yungay, en el centro de Santiago

Gajardo confirma investigación penal y administrativa contra gendarmes por posible participación en fuga de reos en Valparaíso

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming

5.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros
Chile

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros

Investigan en Arica circunstancias en que hombre habría quedado en riesgo vital con lesión en su cabeza

Controlan incendio registrado en cité de Barrio Yungay, en el centro de Santiago

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Eduard Bello resume la satisfacción de la UC: “Es una locura lo que venimos haciendo en el torneo”
El Deportivo

Eduard Bello resume la satisfacción de la UC: “Es una locura lo que venimos haciendo en el torneo”

Lucas Assadi abandona con molestias el Clásico Universitario y enciende las alarmas en la U de cara a la vuelta con Lanús

La actitud de la UC tiene premio: se queda con su primer clásico ante la U en el Claro Arena y estira su racha perfecta

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca
Mundo

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca

Milei vota en las legislativas argentinas sin declaraciones a la prensa

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal