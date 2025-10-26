Eduard Bello resume la satisfacción de la UC: “Es una locura lo que venimos haciendo en el torneo”

Universidad Católica sumó su séptima victoria en línea. Una con un sabor mucho más dulce después de ganar por la cuenta mínima a Universidad de Chile, tras jugar casi 40 minutos con un jugador menos.

“Es una alegría tremenda para nosotros. Por la manera en que se dio el partido y porque nunca nos rendimos, además de la felicidad de ganar un clásico. Al margen del jugador menos, el espectáculo te lleva a dejar todo frente a nuestro público y en nuestra cancha. Seguimos buscando el partido y logramos el gol”, aseguró el atacante Eduard Bello a TNT Sports.

Además, el atacante venezolano se refirió a la seguidilla de ocho partidos en los que el equipo de la franja no conoce la derrota. Racha que lo tiene más cerca del subcampeonato que lo depositará en la próxima Copa Libertadores.

“Esto es maravilloso, es una locura lo que venimos haciendo en el torneo. Ahora tenemos que jugar contra O’Higgins, un rival directo, pero siempre con los pies sobre la tierra, vamos partido a partido”, aseguró el exjugador de Deportes Antofagasta.

Consultado por el trabajo del técnico Daniel Garnero, el delantero aseguró que “el buen ambiente del grupo hoy en día es maravilloso más allá de que del juego. El profe encontró la base de nuestro juego y sacó el mejor potencial de cada uno de nosotros”.

En la misma línea, el autor de la única cifra Alfred Canales confirmó que “hoy se me dio el gol y estoy muy contento por eso y por la victoria. Sé que tengo que aprovechar mi pegada. Estuve un poco cargado por una lesión muscular, pero poco a poco me he sentido mejor”.

Consultado sobre la importancia de la victoria, el exmediocampista de Magallanes agregó que “debemos estar preparados para cualquier circunstancia y sabíamos que con un jugador menos se corre el doble, gracias a Dios se nos dio la victoria. El objetivo es el Chile 2 está en nuestras manos y estamos trabajado para cumplirlo”.