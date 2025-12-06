VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Liga de Primera: revisa cómo quedó la tabla tras el empate de Palestino y Huachipato en la despedida de Lucas Bovaglio

    La última fecha del campeonato de Primera División comenzó con un 2-2 entre árabes y acereros, en La Cisterna. El propio entrenador argentino confirmó que no seguirá al mando de la tienda de La Cisterna.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Palestino y Huachipato empataron, abriendo la última fecha de la Liga de Primera. Foto: Photosport.

    En la noche de este viernes, comenzó la última fecha de la Liga de Primera 2025. En el Municipal de La Cisterna, luciendo su flamante iluminación artificial, Palestino y Huachipato empataron 2-2.

    Los árabes ya tenían atada su clasificación para la Copa Sudamericana del próximo año, luego de vencer a La Serena. En el caso de los acereros, el técnico Jaime García alineó una oncena alternativa, guardando a los titulares para la final de la Copa Chile ante Limache, que se disputará el próximo miércoles 10.

    En los 18 minutos, Cris Martínez abrió el marcador para el cuadro de Talcahuano, con un potente remate desde fuera del área que batió al golero Sebastián Salas, reemplazante del operado ‘Zanahoria’ Pérez. En el tiempo añadido del primer periodo, Palestino empató con un golazo de Joe Abrigo, mediante un impecable tiro libre. Así se fueron al descanso.

    En la parte final del encuentro llegó el desequilibrio, en favor de Huachipato. En los 82′, el mediocampista Brayan Garrido puso el 2-1 para la visita, con un remate de frente tras pase atrás de Mario Briceño. Pero quedaba tiempo para más. En el tiempo agregado, tal como en la primera mitad, los tetracolores llegaron a la igualdad. En los 90′+5, un cabezazo de Junior Arias colocó el 2-2 que sería definitivo.

    Palestino se queda en la quinta posición con 49 puntos. Este lugar puede cambiar al finalizar la jornada. Finalizado el encuentro, Lucas Bovaglio confirmó que no seguirá al mando de los árabes para 2026. En el caso de Huachipato, que ya no peleaba por nada en la Liga, es noveno con 43 unidades. No logró superar a Colo Colo, que juega el domingo ante Audax Italiano.

    Revisa cómo quedó la tabla de posiciones:

    Última fecha Liga de Primera

    Hoy

    Palestino 2-2 Huachipato

    Sábado

    18.00 U. Católica - U. La Calera

    18.00 Iquique - U. de Chile

    18.00 Coquimbo U. - Unión Española

    18.00 Limache - La Serena

    18.00 O’Higgins - Everton

    Domingo

    18.00 Colo Colo - Audax Italiano

    18.00 Ñublense - Cobresal

