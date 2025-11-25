BLACK SALE $990
    Presidente de Deportes Limache pide entradas a mil pesos para la final de la Copa Chile contra Huachipato

    César Villegas envió una carta dirigida a Pablo Milad, presidente de la ANFP, para que ambas hinchadas se vean beneficiadas con la medida.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Huachipato y Deportes Limache se enfrentarán en la final de la Copa Chile. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Deportes Limache realizó una especial petición de cara a la final que sostendrán contra Huachipato para quedarse con la Copa Chile 2025. Desde el elenco tomatero esperan contar con entradas con un valor de $1.000 a modo de preventa para el duelo que se desarrollará el próximo miércoles 10 de diciembre a partir de las 20.00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.

    Tal como lo señala el presidente de los limachinos, César Villegas, esta medida surge como una opción para alivianar los costos que tendrán los fanáticos de ambos equipos para asistir al encuentro.

    “Junto con saludar, y por intermedio de la presente, le queremos solicitar llevar adelante una venta de tickets, a un menor valor, para la Final de Copa Chile que disputaremos con Huachipato el próximo 10 de diciembre en el Estadio El Teniente de Rancagua”, señala la carta dirigida al presidente de la ANFP, Pablo Milad.

    La idea es que se ponga a disposición de las hinchadas, tanto de Deportes Limache como de Huachipato, 2 mil entradas (4 mil tickets en total) para cada hinchada a un valor de $1.000 cada una”, propone.

    Luego explican que “esta solicitud se basa en los costos de traslados, alimentación, fecha en que se disputa la final, gastos en los últimos partidos de la Liga entre otras razones que tendrán los hinchas tanto de nuestro equipo como del rival. El poner algunas de las entradas a un menor valor permitirá tener un gesto con todos aquellos fanáticos que viajarán tanto desde Talcahuano como de Limache a esta final histórica para nuestra institución”, concluye la misiva.

    Cabe señalar que uno de estos dos clubes tiene la posibilidad de conseguir por primera vez el título de la Copa Chile y, de paso, obtener la clasificación para disputar la fase previa de la Copa Libertadores.

    Eso sí, hay un detalle al que deben prestar atención los tomateros, pues si salen campeones, pero no logran mantenerse en la Primera División, no podrán ser parte de la competencia internacional.

    Presentes dispares

    El presente de Huachipato es más alentador en el cierre de la Liga de Primera. Los acereros, que consiguieron imponerse este lunes por 1-0 a Ñublense como visitantes, se metieron de lleno en la disputa por ingresar a la zona de clasificación de la Copa Sudamericana donde ya están luchando O’Higgins, Audax Italiano, Palestino, Colo Colo y Cobresal.

    El cuadro siderúrgico quedó instalado en el noveno puesto de la tabla con 41 puntos y ahora debe ganar sus últimos dos partidos y esperar tropiezos de sus rivales directos.

    Por el otro lado, Deportes Limache se encuentra complicado con el descenso, pero dependen de sí mismos para permanecer en la máxima categoría del balompié nacional. Un triunfo contra Unión La Calera en la próxima fecha les bastará para asegurar un cupo en la Liga de Primera.

