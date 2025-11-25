BLACK SALE $990
    Huachipato se lleva un triunfo clave ante Ñublense y se acerca a Colo Colo en la lucha por la Copa Sudamericana

    El equipo acerero consiguió tres puntos claves en su visita a Chillán.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Huachipato se lleva un triunfo clave ante Ñublense en Chillán y se acerca a Colo Colo en la lucha por la Copa Sudamericana. MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT

    Huachipato derrotó 1-0 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún. El cuadro acerero aprovechó su momento y administró la ventaja con solidez. Con la victoria, alcanza los 41 puntos y queda a solo tres unidades de Cobresal y Colo Colo en la lucha por entrar a la Copa Sudamericana.

    El duelo fue parejo desde el inicio. Ambos equipos intentaron instalarse en campo contrario, aunque con poca claridad. Ñublense encontró en Matías Plaza y Giovanny Ávalos sus principales vías de ataque, pero la zaga visitante respondió bien. La primera gran intervención llegó a los 20’, cuando Rodrigo Odriozola contuvo un remate de Plaza que llevaba destino de arco. Poco después, Huachipato avisó con un cabezazo de Leandro Díaz y un disparo cruzado de Maximiliano Gutiérrez, ambos sin dirección.

    El primer tiempo estuvo marcado por constantes faltas e interrupciones, con amarillas para Pedro Sánchez y Gonzalo Sosa en el local, y para Leandro Díaz y Cris Martínez en la visita. Pese a algunos intentos aislados, ninguno consiguió romper el cero antes del descanso.

    Huachipato ganó de visita. MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT

    El complemento mantuvo la misma tónica hasta que Huachipato encontró el gol. A los 69’, Carlo Villanueva definió de zurda al rincón para el 1-0. El ingreso del volante cambió el ritmo de los acereros, que ya habían avisado con un remate previo de Cris Martínez.

    Tras el gol, Ñublense adelantó líneas y acumuló ocasiones. Plaza, Reyes y Sosa intentaron desde media distancia, mientras que los centros desde las bandas generaron varias aproximaciones. La más clara llegó a los 84’, cuando Diego Sanhueza obligó a Odriozola a una atajada.

    Huachipato resistió los últimos embates locales y cerró un triunfo importante como visitante, apoyado en la solidez defensiva y en la contundencia en su mejor pasaje del partido. El cuadro acerero se llevó tres puntos valiosos mientras Ñublense lamentó una noche de esfuerzo sin premio y se queda con 30 unidades en el décimo lugar.

    FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoHuachipatoÑublenseColo Colo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

