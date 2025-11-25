Huachipato se lleva un triunfo clave ante Ñublense y se acerca a Colo Colo en la lucha por la Copa Sudamericana

Huachipato se lleva un triunfo clave ante Ñublense en Chillán y se acerca a Colo Colo en la lucha por la Copa Sudamericana.

Huachipato derrotó 1-0 a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún. El cuadro acerero aprovechó su momento y administró la ventaja con solidez. Con la victoria, alcanza los 41 puntos y queda a solo tres unidades de Cobresal y Colo Colo en la lucha por entrar a la Copa Sudamericana.

El duelo fue parejo desde el inicio. Ambos equipos intentaron instalarse en campo contrario, aunque con poca claridad. Ñublense encontró en Matías Plaza y Giovanny Ávalos sus principales vías de ataque, pero la zaga visitante respondió bien. La primera gran intervención llegó a los 20’, cuando Rodrigo Odriozola contuvo un remate de Plaza que llevaba destino de arco. Poco después, Huachipato avisó con un cabezazo de Leandro Díaz y un disparo cruzado de Maximiliano Gutiérrez, ambos sin dirección.

El primer tiempo estuvo marcado por constantes faltas e interrupciones, con amarillas para Pedro Sánchez y Gonzalo Sosa en el local, y para Leandro Díaz y Cris Martínez en la visita. Pese a algunos intentos aislados, ninguno consiguió romper el cero antes del descanso.

Huachipato ganó de visita. MAURICIO ULLOA/PHOTOSPORT

El complemento mantuvo la misma tónica hasta que Huachipato encontró el gol. A los 69’, Carlo Villanueva definió de zurda al rincón para el 1-0. El ingreso del volante cambió el ritmo de los acereros, que ya habían avisado con un remate previo de Cris Martínez.

Tras el gol, Ñublense adelantó líneas y acumuló ocasiones. Plaza, Reyes y Sosa intentaron desde media distancia, mientras que los centros desde las bandas generaron varias aproximaciones. La más clara llegó a los 84’, cuando Diego Sanhueza obligó a Odriozola a una atajada.

Huachipato resistió los últimos embates locales y cerró un triunfo importante como visitante, apoyado en la solidez defensiva y en la contundencia en su mejor pasaje del partido. El cuadro acerero se llevó tres puntos valiosos mientras Ñublense lamentó una noche de esfuerzo sin premio y se queda con 30 unidades en el décimo lugar.