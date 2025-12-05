VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Hasta con consulta al Ejército: el plan de Deportes Concepción para el decisivo viaje a Calama para visitar a Cobreloa

    Después del empate en el estadio Ester Roa Rebolledo, la definición por el segundo cupo de ascenso se traslada al norte.

    Christian González 
    Christian González
    Nicolás Palma y Joaquín Larrivey, en el partido que se jugó en Concepción (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Deportes Concepción y Cobreloa igualaron 1-1 en la final de ida de la liguilla por el ascenso, la instancia que definirá al segundo equipo que se sumará a la Primera División en la próxima temporada. Ante 29 mil espectadores que repletaron el estadio Ester Roa Rebolledo, los lilas no lograron una ventaja que les pudo haber permitido llegar en mejor pie a Calama.

    El domingo, en el estadio Zorros del Desierto, se jugará la revancha. Los naranjas tendrán dos aliados: buena parte de los 10 mil espectadores que abarrotarán el recinto (se reservaron 400 localidades para el público visitante) y la ventaja histórica que representa la altitud. Los 2.260 metros sobre el nivel del mar en que se emplaza la ciudad suelen afectar al visitante, aunque en la actualidad el efecto es mucho menor, por la preparación de los deportistas.

    Hasta con consulta al Ejército: el plan de Deportes Concepción para el decisivo viaje a Calama para visitar a Cobreloa

    Igualmente, la dirigencia de los sureños buscó formas para aminorar el impacto del factor geográfico. De hecho, se realizó una gestión de alto nivel: la dirigencia que encabeza Diego Livingstone se contactó con el Ejército para solicitar una aeronave que permitiera realizar el traslado el mismo día del encuentro, para evitar el temido ‘efecto altura’.

    La idea no prosperó por un aspecto administrativo: la solicitud debió ingresarse con 10 días de antelación, para que se alcanzaran a cumplir los plazos establecidos por la Contraloría General de la República en este tipo de materias.

    Otro choque en el intenso enfrentamiento entre Concepción y Cobreloa (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Tampoco fructificó la otra opción: la contratación de un vuelo charter particular. Finalmente, se optará por viajar el sábado, también por vía aérea, directamente desde Concepción a Calama.

    Ánimo a tope

    En la revancha, los penquistas recuperarán a Sebastián Silva. El defensor fue expulsado en el duelo de vuelta ante Copiapó, pero ya purgó la fecha de castigo.

    En el sur sobra optimismo. “Vamos a ir a hacer un partido inteligente que nos permita ascender. Tengo mucha confianza en este equipo, en lo que hemos propuesto. Mis jugadores están fuertes, están enteros, saben que tenemos la opción de ascender y de hacer muy feliz a mucha gente. Vamos a ascender, tengo esa convicción. Si Dios me puso en este lugar es para lograr un objetivo histórico para este club. Yo amo a este club. De verdad que lo amo“, puntualizó el técnico lila Patricio Almendra. El exmediocampista defendió al equipo como futbolista y llegó a transformarse en un histórico para la institución.

    Portada del dia

