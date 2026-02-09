SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El Claro Arena ilumina a los cruzados: Zampedri y Giani le dan la primera victoria del torneo a la UC

    En el primer partido oficial del año en su estadio, Universidad Católica superó por 2-0 a Deportes Concepción. Hasta la expulsión de Clemente Montes, el equipo de Daniel Garnero mostró una sostenida mejoría en el segundo tiempo, coincidiendo con el ingreso de Jimmy Martínez. El Toro abrió el marcador.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Zampedri abrió la cuenta en la victoria de la UC sobre Deportes Concepción. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En su primer partido de la temporada 2026 en el imponente Claro Arena, Universidad Católica celebró. Después de 18 años, los cruzados volvieron a enfrentarse en Primera División ante Deportes Concepción. En su estreno como local en la Liga, respondieron a lo que se esperaba. Ganaron por 2-0.

    Había que observar cómo iba a plantear el partido ante los penquistas Daniel Garnero, luego del empate con La Serena, que tuvo un primer tiempo muy bajo y en el cual exhibió una mejoría en la parte complementaria. Puede ser una declaración de intenciones, pero el DT reafirmó la elección en el once de la semana pasada. Solo hizo un cambio: en el lateral derecho (Asta-buruaga por Cerezo).

    Entonces, Gary Medel volvió a arrancar en el eje, teniendo a Matías Palavecino como Cristián Cuevas de interiores. Clemente Montes pasó a jugar abierto a la derecha, mientras que Justo Giani pasaba de izquierda hacia el centro. ¿Qué sucede con Daniel González? Es el segundo partido que se pierde. La UC informó que se sometió a un “procedimiento quirúrgico torácico electivo”. De manera preventiva, se ha optado por preservarlo.

    Fue una primera parte rápida, de alto ritmo. Porque a ambos les gusta tener el balón. De la mano de Pato Almendra, Concepción está construido con elementos de buen pie. No era extraño que hayan tenido un inicio interesante, disputando el control de la pelota. El 4-1-4-1 de Católica (el dibujo de Garnero en 2025) tenía a un Palavecino como lanzador, lejos del área, cargado a la derecha. Giani, por su parte, estaba activo.

    De a poco, fueron los estudiantiles los que tomaron las riendas del encuentro. Fue avisando paulatinamente en el arco del brasileño César Dutra. El punto es que no cerraba eficazmente sus aproximaciones. Montes, a quien cambiaron de costado, tuvo dos opciones de cabeza, en los 19′ y 22′, pero no fue certero. En los 28′, Zampedri tiró una chilena, que se fue elevada.

    El cotejo tuvo un tránsito rápido. Cuando el Conce detectaba espacios libres, avanzaba y se acercó con peligrosidad. En los 35′, Ethan Espinoza tuvo una opción nítida, con un remate cruzado, obligando a una gran atajada de Bernedo. Los lilas ganaban las espaldas de los laterales locales. Juego abierto y entretenido, donde solo faltaba precisión en el cierre de las acciones.

    Martínez por Mena, cambio clave

    Garnero movió piezas para la segunda mitad. En concreto, sacó a Mena (amonestado e impreciso en los pases) y ubicó a Jimmy Martínez, para ponerle un socio a Medel. Cuevas, a la banda. La movida le dio más fluidez a la UC. Lo que no se dio en los 45′ iniciales, lo hizo partiendo el segundo tiempo. Llegó el infaltable gol de Fernando Zampedri, para destrabar el duelo. Tras un robo de Medel, Palavecino tiene espacio para poner un pase filtrado hacia la posición del Toro. El 9 se acomoda y define a un palo de Dutra. Combinación de dos ex Rosario Central.

    El 4-1-4-1 con Jimmy Martínez en el medio tenía roles más definidos. Si bien la ductilidad del Cimbi Cuevas es útil para Católica (lo fue el año pasado), su ubicación por el medio era híbrida. No quedaba muy clara cuál era su misión. Pero los movimientos le dieron a la UC mejor funcionamiento.

    Justo Giani entró muy bien en los cruzados. Lo demostró en la Supercopa y también en el inicio de la Liga. En los 71′, convirtió el 2-0, cerrando una vistosa combinación que involucró a Palavecino, Zampedri y el propio exjugador de Aldosivi, quien finalizó picándole el balón a Dutra. Segundo gol en dos fechas para el 7.

    El lunar de la noche para la UC fue la expulsión de Clemente Montes. Pese a los reclamos estudiantiles, el juez Cristián Garay le mostró la roja directa tras una intentar agredir a Grillo. En el rearme, los franjeados terminaron el partido 4-4-1. Para cerrar el partido.

    Primer triunfo en el campeonato para el equipo de Garnero, cuyo segundo tiempo se parece a lo que los exigentes hinchas esperan. La magia del Claro Arena no se desvanece.

    Clemente Montes se fue expulsado. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Ficha del partido

    U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga, B. Ampuero, J. I. Díaz, E. Mena (46′, J. Martínez); G. Medel (89′, A. Farías); C. Montes, M. Palavecino (82′, J. Valencia), C. Cuevas (90′+4, D. Valencia), J. Giani (82′, N. L’Huillier); y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

    Concepción: C. Dutra; B. Véjar (75’, A. Cáceres), C. Suárez, F. Grillo, M. Dávila; M. Sandoval (57′, N. Sepúlveda), M. Vera (75′, L. Romero); A. Jara (57’, A. Gillard), L. Valencia, E. Espinoza (75′, C. Escobar); y J. Larrivey. DT: P. Almendra.

    Goles: 1-0, 51′, Zampedri, define a un palo tras asistencia de Palavecino; 2-0, 71′, Giani, combinación con Zampedri y se la pica a Dutra.

    Árbitro: C. Garay. Amonestó a Mena, Zampedri (UC); Grillo (CON). En los 73′, expulsa a Montes (UC) con roja directa.

    Estadio Claro Arena. Asistieron 15.461 personas.

    En cursiva, jugadores juveniles.

