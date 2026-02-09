SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Diego Valdés se llena de elogios en Vélez tras su gran actuación frente a Boca Juniors: “Entiende el juego como pocos”

    El volante chileno se ha consolidado como una de las figuras del equipo de Guillermo Barros Schelotto.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Diego Valdés se llena de elogios en Vélez Sarsfield tras su gran actuación frente a Boca Juniors. Foto: @velez

    Diego Valdés fue una de las figuras de Vélez Sarsfield en el triunfo por 2-1 frente a Boca Juniors, por el Torneo Apertura argentino. El volante chileno participó directamente en los dos goles del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, ambos convertidos por Matías Pellegrini, y su rendimiento generó un amplio reconocimiento tanto del cuerpo técnico como de sus compañeros.

    La influencia del formado en Audax Italiano quedó reflejada en las dos asistencias que entregó. En la apertura de la cuenta, ejecutó un centro preciso que el atacante conectó de cabeza para vencer al arquero Agustín Marchesín. Más tarde, en el 2-0 parcial, habilitó al mismo delantero con un pase filtrado que terminó en un remate de primera. Boca descontó, pero no logró igualar el marcador.

    Finalizado el partido, el técnico de Vélez fue consultado por el desempeño del mediocampista nacional. “Lo veo muy bien, es un tipo con mucha trayectoria y madurez deportiva”, señaló el entrenador.

    El DT profundizó en las características del chileno. “Entiende el juego como pocos, lo mismo que Lanzini. Se entienden muy bien entre ellos, con los dos en el campo logramos dominar al rival a través del juego”, afirmó.

    Barros Schelotto explicó que la presencia de ambos futbolistas le permite al equipo sostener una propuesta basada en la circulación y el control del balón. “Son dos jugadores que tienen un montón de condiciones individuales muy buenas para cualquier entrenador, con gol, pelota quieta, pausa, imaginación. Dos futbolistas notables”, añadió.

    El técnico también proyectó el impacto que puede tener esta sociedad en el rendimiento colectivo. “Consiguiendo la mejor expresión de ellos, el equipo seguramente va a brillar”, sostuvo.

    En ese contexto, el entrenador se refirió al proceso que ha atravesado Valdés desde su llegada al fútbol argentino. “Uno lo ha acompañado en los momentos malos como las lesiones, pero el mérito individual es altamente provocado por ellos mismos”, indicó.

    Barros Schelotto valoró la regularidad que ha mostrado el chileno durante la temporada. “Valdés jugó bien, con Talleres jugó muy bien, el primer tiempo con Independiente. Está teniendo un buen año”, apuntó el DT, quien ya piensa en el próximo desafío del equipo.

    Las palabras del entrenador fueron respaldadas por Pellegrini, autor de los dos goles ante Boca, quien destacó el aporte de Valdés en el resultado. “Fue 50 y 50. Siempre te da esas pelotas de gol. Hay que entenderlo”, comentó el atacante.

    El zurdo de 25 años explicó una indicación clave que recibió durante el partido. “Me dijo que vaya al espacio, siempre te pone de frente. Me dio dos pelotas ahí”, relató.

    Pellegrini también se refirió al impacto personal que tuvo el encuentro. “Necesitaba este partido, me da mucha confianza”, señaló, y agregó que el respaldo del plantel ha sido constante. “Me la dan siempre mis compañeros y el cuerpo técnico, pero me faltaba sentirla yo”, explicó.

    Además del aporte de Valdés, Vélez Sarsfield contó con la presencia de Claudio Baeza durante todo el compromiso. El equipo de Liniers volverá a la competencia el próximo 13 de febrero, cuando visite a Defensa y Justicia por la quinta fecha.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalVélezVélez SarsfieldBoca JuniorsDiego Valdés

