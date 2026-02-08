SUSCRÍBETE POR $1100
    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre

    El cuadro millonario sufrió una contundente derrota como local, en un partido que evidenció problemas defensivos y reabrió cuestionamientos al funcionamiento del equipo. El zaguero chileno no ingresó.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Con Paulo Díaz relegado a la banca: River Plate de Marcelo Gallardo profundiza su crisis tras caer goleado ante Tigre. Foto: @riverplate

    River Plate sufrió una contundente derrota por 4-1 ante Tigre en el estadio Monumental de Buenos Aires. Un resultado que reactivó las dudas sobre el presente futbolístico del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. El traspié, válido por la cuarta fecha del Torneo Apertura argentino, se produjo ante más de 85 mil espectadores que corearon cánticos contra los jugadores. El defensor chileno Paulo Díaz nuevamente fue suplente y no sumó minutos.

    El conjunto de Núñez venía de un inicio de campeonato con dos triunfos y un empate, registros que habían generado una expectativa de recuperación tras una temporada anterior irregular. Sin embargo, el encuentro de este sábado evidenció falencias, especialmente defensivas.

    River quedó rápidamente expuesto en su última línea. Tigre encontró espacios por los costados y capitalizó pérdidas en la salida del local, lo que derivó en una diferencia amplia en el marcador. La reacción del público fue inmediata, con cánticos de reprobación dirigidos al plantel durante el segundo tiempo, en un clima de tensión que volvió a instalarse en el Monumental.

    Uno de los puntos que llamó la atención fue la conformación de la defensa titular. Díaz permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro. Su ausencia se produjo en un partido donde River recibió cuatro goles y mostró serias dificultades para controlar los avances rivales.

    El defensor nacional ha alternado titularidades y suplencias desde el inicio del torneo. Tras el encuentro, Marcelo Gallardo abordó el resultado en rueda de prensa y reconoció la magnitud del golpe. “No es aceptable, pero puede pasar”, señaló el entrenador. “Hoy nos salió todo mal. Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora que veníamos mostrando en las primeras fechas. Fue una muy mala noche”, agregó.

    El técnico también puso el foco en el rendimiento colectivo por sobre las individualidades. “El comportamiento de equipo hoy falló. Y si individualmente se cometen errores, quedamos muy expuestos”, explicó.

    Consultado por el contexto general del equipo y la comparación con la temporada anterior, Gallardo insistió en que el inicio del torneo había mostrado señales positivas. “Las expectativas están renovadas con respecto al año pasado. El equipo venía mostrando muy buenas cosas y se vio en cómo iniciamos el campeonato. Siempre las derrotas van a tener tendencia a retraer lo que fue el año anterior, pero yo no me voy a quedar con eso”, afirmó.

    El entrenador también se refirió a la reacción del público, que volvió a manifestar su descontento. “El futbolista profesional tiene que convivir con esas cosas. La reprobación es parte del fútbol. Cuando no te salen las cosas hay que trabajar el doble y seguir entrenando”, sostuvo.

    River Plate quedó con siete puntos tras cuatro fechas en la Zona B del Torneo Apertura y deberá reordenarse rápidamente para evitar que la derrota ante Tigre marque un quiebre más profundo.

