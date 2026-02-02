SUSCRÍBETE POR $1100
    “Le di vuelta la mano al técnico”: el mensaje de Paulo Díaz a Marcelo Gallardo en su retorno a la titularidad en River

    El defensor se refiere a su posición en el equipo transandino. No jugaba desde noviembre.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    "Le di vuelta la mano al técnico": el mensaje de Paulo Díaz a Marcelo Gallardo en su retorno a la titularidad en River.

    Paulo Díaz volvió a ser titular en River Plate luego de varios meses sin minutos oficiale. Tras el empate sin goles ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, entregó un mensaje directo sobre su presente y su continuidad en el club.

    “Estaba ansioso por volver a jugar. Se habló mucho de mi salida, pero estamos acá. Me siento muy contento en River, me siento bien físicamente. El partido de hoy fue difícil y creo que lo afronté de la mejor manera”, señaló el defensor chileno tras el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura.

    El duelo tuvo un cruce de compatriotas en cancha. Por un lado, Vicente Pizarro, mediocampista de Rosario Central, quien sumó su tercer partido consecutivo como titular bajo la conducción de Jorge Almirón. Por el otro, Díaz, cuya inclusión en la oncena inicial de River fue una de las principales novedades de la jornada.

    Díaz en el partido ante Rosario Central. Foto: @RosarioCentral

    El zaguero formado en Palestino no disputaba un partido desde el 9 de noviembre del año pasado, cuando fue titular en el Superclásico ante Boca Juniors, en La Bombonera. Desde entonces, quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico y su continuidad en el club fue puesta en duda durante el mercado de pases.

    “A finales del año pasado me dijeron que tenía que salir. En el tránsito de la salida me dije a mí mismo que tenía que trabajar bien a donde sea que vaya o para quedarme en River. Creo que lo hice de la mejor manera, le di vuelta la mano al técnico y hoy estoy acá contento”, explicó Díaz.

    Días antes del encuentro en Rosario, el propio Gallardo había confirmado públicamente que conversó con el defensor chileno y que ambas partes acordaron su permanencia en el plantel, al menos para este tramo de la temporada. Tras el partido, Díaz reforzó esa idea y despejó dudas sobre su situación contractual inmediata.

    “Por lo menos, en este mercado, me quedo en River Plate. Obviamente, después se pueden dar otras cosas, pero hoy estoy enfocado acá. El técnico se me acercó a hablar y le dije que tenía las ganas de seguir acá”, sostuvo. En lo futbolistico, River alcanzó las siete unidades y se mantiene como líder del Grupo B del Apertura.

