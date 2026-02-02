SUSCRÍBETE POR $1100
    Con el flamante retorno de Paulo Díaz: River y el Rosario Central de Vicente Pizarro no se sacan ventaja

    Desde el 9 de noviembre que el zaguero chileno no tenía minutos oficiales con los Millonarios. Este domingo volvió y tuvo un buen cometido, en el empate sin goles visitando el Gigante de Arroyito. Por su parte, el exvolante de Colo Colo se afianza como titular en los Canallas.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Foto: @RosarioCentral

    Ante la numerosa legión de chilenos jugando en Argentina, es común ver choque de compatriotas durante la competencia. Esta noche fue un ejemplo de aquello. En un lado, Vicente Pizarro. Por el otro, Paulo Díaz. En el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibió a River Plate, por la tercera jornada del Apertura. El duelo finalizó empatado sin goles.

    El exmediocampista de Colo Colo se ha consolidado en la oncena de Jorge Almirón. Ya es su tercer partido con la camiseta amarilla y azul. Fue más sorprendente la titularidad del zaguero en los Millonarios. Había perdido terreno en la escuadra de Núñez, siendo relegado constantemente. Sin embargo, hace unos días, Marcelo Gallardo reveló que conversó con Díaz y que acordaron la permanencia del defensa en el club.

    Desde el 9 de noviembre del año pasado que el formado en Palestino no tenía minutos oficiales con River. En aquella ocasión, jugó el Superclásico ante Boca, como visitante, con una actuación para el olvido.

    Canallas y Millonarios no se sacaron grandes ventajas, en el marco de un duelo de fuerzas parejas. En la primera mitad, la escuadra del Muñeco Gallardo dominó en el control de la pelota, con una posesión del 70%, y tuvo más remates que su rival. Pero no dio con el arco de Jeremías Ledesma, precisamente un ex River. El primer amonestado fue Pizarro, tras un pisotón a Fausto Vera.

    Para la parte complementaria, Central buscó más, teniendo en Ángel Di María a su buque insignia. En definitiva, ninguno de los dos sacó ventaja y el empate terminó justificado.

    El equipo de Jorge Almirón no ha podido ganar como local. En la primera fecha, en su estadio, perdió con Belgrano de Córdoba. Suman cuatro puntos de nueve posibles. Mientras que River lidera el grupo B con siete unidades.

    En otro partido importante de la jornada dominical, Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s, en La Bombonera. En los xeneizes, Williams Alarcón fue suplente (luego de ser titular ante Estudiantes), mientras que Carlos Palacios sigue descartado por lesión. En la visita, Gabriel Arias fue el portero titular.

    Ha sido un mal inicio de temporada para la Lepra, porque suman apenas un punto.

